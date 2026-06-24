سباق تاريخي على الحذاء الذهبي.. ميسي ومبابي وهالاند يشعلون كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

يتحوّل سباق الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 إلى واحد من أكثر السباقات إثارة في تاريخ البطولة، بعدما فرض 3 من أكبر نجوم كرة القدم أنفسهم بقوة منذ الجولتين الأوليين.

ويتصدّر ليونيل ميسي قائمة الهدّافين برصيد 5 أهداف في مباراتين، يليه كلٌّ من كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند برصيد 4 أهداف لكل منهما، وتُعد هذه المرة الثانية فقط في تاريخ كأس العالم التي يسجّل فيها 3 لاعبين 4 أهداف أو أكثر بعد أول مباراتين، والأولى منذ نسخة 1954، وشهدت الجولة الأخيرة تألقاً لافتاً للثلاثي، حيث سجّل ميسي هدفين في فوز الأرجنتين على النمسا، ليُحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، بينما ردَّ مبابي بهدفين خلال فوز فرنسا على العراق في مباراته الدولية رقم 100، قبل أن يسجل هالاند ثنائية أخرى قادت النرويج إلى التأهل لدور الـ32.

وكان الألماني ميروسلاف كلوزه قد بدأ البطولة متصدِّراً قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 16 هدفاً، لكن ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، رفع رصيده إلى 18 هدفاً خلال 28 مباراة مونديالية، بعدما سجّل جميع أهداف الأرجنتين الخمسة في البطولة الحالية.

في المقابل، عادل مبابي رقم كلوزه بوصوله إلى 16 هدفاً في 16 مباراة فقط، ويطمح لأن يصبح أول لاعب يُحرز الحذاء الذهبي أكثر من مرة، كما يسعى لتجاوز الرقم التاريخي لميسي.

أما هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، فأصبح سادس لاعب فقط يسجّل أكثر من هدف في كل من أول مباراتين له بكأس العالم، كما يمتلك سجلاً مذهلاً مع النرويج بلغ 59 هدفاً في 52 مباراة دولية.

وتدفع المنافسة الحالية هؤلاء النجوم لمطاردة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، والمسجَّل باسم الفرنسي جوست فونتين برصيد 13 هدفاً في نسخة 1958. ولم ينجح سوى 3 لاعبين في التاريخ في تسجيل 10 أهداف أو أكثر خلال بطولة واحدة، هم فونتين، والألماني جيرد مولر عام 1970، والمجري ساندور كوتشيس عام 1954.

ويعتقد أن نظام البطولة الجديد بمشاركة 48 منتخباً يمنح المهاجمين فرصاً أكبر للتسجيل، سواء بسبب زيادة عدد المباريات أو مشاركة منتخبات أقل تصنيفاً.

من بين النجوم الآخرين الذين يتطلعون للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، أسطورة أخرى من أساطير اللعبة، كريستيانو رونالدو، إضافة إلى قائد منتخب إنجلترا هاري كين، ولا يمكن استبعاد لاعبي الأجنحة من المنافسة أيضاً، فعثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية، والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، هدّافان بارعان، وكذلك الموهبة الصاعدة لامين يامال.

وحال تعادلُ لاعبين في عدد الأهداف المسجَّلة، تُمنح الجائزة لصاحب التمريرات الحاسمة الأكثر. أما في حال التعادل، فيُحسم الأمر باللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق في البطولة، وبالتالي لديه معدّل أهداف أعلى لكل دقيقة.