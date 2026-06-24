«القمصان الممزّقة».. لغز يثير الجدل في مونديال 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات والإحصائيات التي تُسهم في تغيير شكل اللعبة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، لكن هناك ظاهرة أكثر غرابة بدأت تفرض نفسها أيضاً، وهي تكرار حالات تمزُّق قمصان اللاعبين خلال المباريات.

فمنذ انطلاق البطولة، تعرّض 4 لاعبين لتمزُّق قمصانهم في مواقف مختلفة، واضطر 3 منهم إلى مغادرة أرض الملعب مؤقتاً لاستبدال قمصانهم بأخرى جديدة، منذ المباراة الافتتاحية للبطولة، اضطرت 4 منتخبات مختلفة، إلى توفير قمصان بديلة لبعض لاعبيها في أثناء المباريات، وتعرّض قميص لاعب وسط التشيك بافيل شولتس لتمزق كبير في عدة مواضع بعد أن جذبه أحد مدافعي كوريا الجنوبية أثناء اللعب، عقب مرور 25 دقيقة من المباراة.

وتمزّق قميص المدافع الباراجوياني جوستافو جوميز على طول الجانب، بعد التحام قوي مع مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوجون بعد 8 دقائق فقط من البداية، وواصل اللاعب المباراة بعدما أدخل الجزء الممزّق داخل سرواله، قبل أن يستبدله لاحقاً.

وتعرّض قميص الجناح المصري مصطفى زيكو للتمزّق بخط أفقي عبر منتصفه، بعدما جذبه مدافع نيوزيلندا ماكسيم دي كويبر وأسقطه أرضاً. وخلال انتظار تنفيذ ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني، تمزّق قميص لاعب وسط المغربي نيل العيناوي عبر المنتصف، عندما أمسك به قلب الدفاع الاسكتلندي جاك هيندري. وأظهر اللاعب التمزُّق للحكم، محاولاً المطالبة باحتساب ركلة جزاء.

وفي جميع الحالات الأربع، وقع التمزق نتيجة جذب اللاعبين من قِبل منافسيهم. ومع ذلك، يبدو أن القمصان المصنّعة من شركات أخرى نجت من حوادث مشابهة، دون أن تتعرض لأضرار مماثلة.

بينما القمصان التي يرتديها لاعبو المنتخبات المشاركة في البطولة من إنتاج بوما مصنوعة من خامة تعرف باسم «ألتراويف»، وقد صُمّمت هذه المادة لتكون خفيفة الوزن للغاية، ولتقليل الإحساس بالاحتكاك أثناء اللعب، وتصفها الشركة بأنها «أسرع قميص كرة قدم في اللعبة».

وتقول بوما إن وزن قميص «ألتراويف» النموذجي لا يتجاوز 72 جراماً، وهو مصنوع بشكل أساسي من البوليستر المعاد تدويره، وتؤكد أن تطوير هذا النسيج المرن ميكانيكياً في 4 اتجاهات قد خضع لاختبارات تحمُّل قاسية استمرت عاماً كاملاً.

وعند لمس هذه الخامة، فإنها تبدو أقرب إلى الورق من الأقمشة التقليدية، كما أن النُّسخ الأصلية التي تُباع للمشجعين تُصنع من المادة نفسها، بينما لا تستخدم هذه الخامة في النّسخ المقلّدة أو التجارية الأقل تكلفة.

وتشير المراجعات المنشورة عبر الإنترنت إلى أن المنتجات المصنوعة من هذه المادة تحظى بإشادة واسعة بسبب قدرتها على التهوية والراحة، لكنها تتعرض أيضاً لانتقادات تتعلق بمتانتها وقدرتها على تحمُّل الاستخدام العنيف.