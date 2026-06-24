كلينسمان: كل شيء ممكن والمنتخب الألماني يحتاج إلى بعض الحظ



نيويورك (د ب أ)

أعرب يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن قناعته بأن المنتخب الألماني يمكنه تحقيق أشياء عظيمة في كأس العالم، وذلك بعد الأداء الذي ظهر به الفريق في أول مباراتين في دور المجموعات.

وخلال زيارة إلى «البيت الألماني لكرة القدم» في نيويورك، قال كلينسمان: «كل شيء ممكن. أنا متفائل للغاية بأننا سنذهب بعيداً في هذه البطولة»، وأضاف أنه «سعيد بأن الأمور بدأت بهذه الصورة الإيجابية، وأن الأجواء تبدو رائعة للغاية، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح».

وتتبقى مباراة للمنتخب الألماني في دور المجموعات أمام الإكوادور غداً الخميس، ولكنه تأهل بالفعل للأدوار الإقصائية وضمن صدارة المجموعة.

وقال كلينسمان: «منذ اللحظة التي تعبُر فيها دور المجموعات، تبدأ بطولة جديدة. ثم تصبح كل مباراة بمثابة مباراة نهائية، المنتخب سيحتاج بالتأكيد إلى بعض الحظ هنا وهناك، وربما سيضطر في مرحلة ما إلى خوض ركلات الترجيح»، لكنه شدّد أيضاً على أن الفريق لا يزال يمتلك مجالاً للتطور والتحسن.

وقال: «ستكون بطولة طويلة للغاية»، مشيراً إلى أن امتلاك اللاعبين لـ«روح معنوية جيدة» يكتسب أهمية أكبر في مثل هذه الظروف.

ورفض كلينسمان الانحياز لأي طرف في الجدل الدائر حول ما إذا كان المهاجم البديل دينيز أونداف يستحق مكاناً في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني، بعدما سجّل ثلاثة أهداف في مباراتين، لكنه قال: «أنا من عشاق المهاجم الصريح رقم 9، وأنا أيضاً من المعجبين بدينيز. الطريقة التي دخل بها إلى الملعب وأدى مهمته كانت مذهلة، وهذا أمر رائع».

كما أعرب كلينسمان عن أسفه لوضع المدافع نيكو شلوتربيك، الذي انتهى مشواره في كأس العالم بسبب الإصابة، وقال: «هذا مؤلم. ومع ذلك، لدينا الكثير من الجودة في هذا المنتخب»، مضيفاً أن غياب شلوتربيك مؤسف، لكن الفريق قادر على التعامل مع الأمر والمُضي قُدماً من دونه.

واعتبر كلينسمان أن البرازيل هي المرشّح الأبرز للفوز باللقب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه مقتنع بأن كارلو أنشيلوتي «من بين أفضل ثلاثة مدربين في العالم».