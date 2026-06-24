«الأساطير القديمة» تُسلّم الراية في «مونديال 2026»



عمرو عبيد (القاهرة)

رُبما لم تشهد أي نُسخة سابقة في كأس العالم، ما يحدث الآن في «مونديال 2026»، حيث تتهاوى الأرقام القياسية بسُرعة الصاروخ، بنفس إيقاع العصر الحديث، وبعد صمود «عُظماء» هدّافي المنتخبات القُدامى في كأس العالم، عبر عقود طويلة، يُحطّم المونديال الحالي كل الثوابت والأرقام التاريخية، لتستسلم «الأساطير القديمة» وتُسلّم الراية إلى نجوم العصر الحالي، الذين سجّلوا هذا «الانقلاب التاريخي»، مُجتمعين معاً في نُسخة واحدة.

وأصبح كريستيانو رونالدو أحدث المُنضمّين إلى تلك القائمة، بعدما رفع رصيده «المونديالي» إلى 10 أهداف، تجاوز بها رقم مواطنه، «أسطورة القرن الماضي» إيزيبيو، الذي ظل مُحافظاً على صدارة هدافي البرتغال في كأس العالم، بـ9 أهداف، سجّلها كلها قبل 60 عاماً، إلا أن «الدون» واصل صياغة التاريخ على طريقته، ليُحطّم رقماً برتغالياً قديماً جداً.

وعن الإعجاز الأكبر، يظهر كيليان مبابي بقوة غير عادية، بعدما قفز خطوات واسعة نحو قمة الهدّافين التاريخيين للمونديال، بصورة عامة، وبين طيّات هذا الإنجاز، تجاوز الرقم الفرنسي الخالد، لمواطنه جوست فونتين، الذي ظل متربّعاً فوق قمة هدافي «الديوك» في كأس العالم، بـ13 هدفاً، أحرزها كلها أيضاً في بطولة 1958، ليُصبح مبابي الهداف التاريخي المونديالي للفرنسيين، بعد 68 عاماً، ويبدو أنه لن يتوقف طويلاً عند «الرقم 16» الحالي.

وظلّت إنجلترا متوقفة في «محطة» جاري لينيكر، منذ عام 1990، حين زاد رصيده إلى 10 أهداف، احتفظ معها بصدارة هدافي «الأسود الثلاثة» في كأس العالم، لكن هاري كين عادل هذا الرقم قبل أيام قليلة، بعد 36 عاماً، ومن المُنتظر أن يواصل «الأمير هاري» المسيرة ويتجاوز هذا الرقم في المونديال الحالي، ليفضَّ الشراكة مع لينيكر إلى الأبد، ويُصعّب مهمة أي مهاجم إنجليزي آخر في المُستقبل القريب.

المفاجأة الكُبرى قد تتمثّل في الهولندي، كودي جاكبو، الذي بدأ مسيرته الدولية قبل 5 سنوات فقط، لأنه يحتاج فقط إلى هدفين، ليُعادل رقماُ تاريخياً لـ«الطواحين»، ظل صامداً لمدة 48 عاماً، ويملكه جوني ريب، هدّاف هولندا في المونديال بـ7 أهداف، وإذا تمكّن جاكبو من إضافة أهداف أُخرى إلى الـ5 التي في جعبته، وهو أمر مُتوقّع حالياً، سيتجاوز أيضاً «أساطير عريقة»، مثل بيركامب وروبن وفان بيرسي وشنايدر، ولكل منهم 6 أهداف!

وإذا كان «الدبابة»، روميلو لوكاكو، يحتاج إلى هدف مونديالي وحيد هذه المرة، ليفض الشراكة البلجيكية مع مواطنه، مارك فيلموتس، صاحب الـ5 أهداف أيضاً في كأس العالم، منذ 24 عاماً، فإن مُنافسه في المجموعة، المصري محمد صلاح، قد حقّق ذلك بالفعل، حيث انفرد بصدارة هدافي «الفراعنة» عبر تاريخ المونديال، بـ3 أهداف، متجاوزاً رقم عبد الرحمن فوزي بعد 92 عاماً، وهو ما تكرّر مع «الصاروخ النرويجي»، إيرلينج هالاند، الذي رفع رصيده إلى 4 أهداف بسُرعة بالغة، ليتجاوز هدفي شيتل ريكدال بعد 28 عاماً، وكذلك السنغالي، إسماعيلا سار، بـ3 أهداف، الذي تخطّى الأسطوري الراحل، بوبا ديوب، بعد 24 عاماً.