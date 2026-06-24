«الاتحاد أرينا» تصنّف ضمن أفضل الوجهات لنزالات يو إف سي



أبوظبي (الاتحاد)



يترقّب عشاق فنون القتال المختلطة حدثاً استثنائياً على أرض واحدة من أرقى الحلبات الرياضية في العالم، إذ تستعد «الاتحاد أرينا» لاستضافة ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد راونتري جونيور يوم السبت 25 يوليو المقبل، وذلك في أعقاب تتويج المقر الرياضي الأيقوني بجائزة مرموقة، حين احتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن قائمة أفضل الوجهات لنزالات يو إف سي في جوائز اختيارات قرّاء USA TODAY Sports لعام 2026.

ويأتي هذا التكريم في وقت تستعد فيه «الاتحاد أرينا» لاستضافة حدث يو إف سي استثنائي جديد، حيث يتصدر محمد أنكالاييف وخليل راونتري جونيور بطاقة حافلة بالمواجهات على جزيرة ياس في أبوظبي.

وتستمد هذه الجائزة قيمتها من كونها نابعة من تصويت الجماهير مباشرةً، حيث أشاد المشاركون بالتصويت بما تتمتع به «الاتحاد أرينا» من أجواء حميمة تقرب الجمهور من الحدث، بالإضافة إلى ما توفِّره من تجربة استثنائية للمشجعين، وسهولة وصول لافتة، وهي عوامل أسهمت مجتمعةً في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهةً مميزة لهواة رياضة فنون القتال المختلطة.

وكانت مسيرة «الاتحاد أرينا» قد انطلقت مع نزالات يو إف سي في يناير 2021، حين احتضنت الصالة أول حدث في رحلتها وكان حدث يو إف سي 257. وجمعت تلك الليلة البطل السابق في فئتين وزنيتين كونور ماكجريجور بمنافسه دوستن بوريييه، ضمن سلسلة جزيرة النزال، لتشكّل الفصل الأول من رحلة «الاتحاد أرينا» نحو مصافّ أرقى الوجهات الرياضية في العالم.

ومنذ ذلك الحين، غدت الصالة منزلاً للأحداث الكبرى، إذ احتضنت سلسلة من أبرز فعاليات يو إف سي على المستوى الدولي، من بينها يو إف سي 267، ويو إف سي 280، ويو إف سي 294، ويو إف سي 308، ويو إف سي 321، في كل مرة تمتلئ مدرّجاتها بجماهير قادمة من مختلف أنحاء العالم، وتشهد معارك على الألقاب وعروضاً مكتملة العدد.

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت «الاتحاد أرينا» ساحة مواجهة على الألقاب، وتحوّلات في خريطة البطولات، ولحظات حاسمة رسمها نخبة من أعظم أسماء رياضة فنون القتال. فقد شهدت حضور نخبة من كبار نجوم الرياضة وأبطالها، من ضمنهم إسلام ماخاتشيف، وتشارلز أوليفيرا، وألكسندر فولكانوفسكي، وحمزة شيماييف، وروبرت ويتاكر، وماكس هولوواي، بالإضافة إلى كونور ماكغريغور، لترسِّخ مكانتها الريادية باعتبارها واحدة من أهم وجهات يو إف سي عالمياً.

وتتوفر تذاكر «ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد راونتري جونيور» حالياً عبر منصة تيكيت ماستر.



بطولات رفيعة



في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، واصلت يو إف سي إثراء الخريطة الرياضية للإمارة، بتنظيم سلسلة من البطولات العالمية الرفيعة طوال عامَي 2024 و2025، سواء في سلسلة ليلة النزال أو في الفعاليات المرقّمة، مما رسّخ أكثر فأكثر مكانة أبوظبي قِبلةً عالمية لرياضة فنون القتال المختلطة.