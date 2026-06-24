بانيايا يغادر «دوكاتي للدرّاجات النارية» نهاية الموسم

لندن (رويترز)

قال فريق دوكاتي اليوم الأربعاء إن فرانشيسكو بانيايا سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي في بطولة العالم للدرّاجات ​النارية بعد مسيرة استمرت ثماني سنوات مع الصانع الإيطالي، وكان بانيايا قد انضم إلى دوكاتي كسائق مبتدئ في عام 2019، وأنهى انتظاراً دام ⁠15 عاماً لإحراز لقب بعدما توّج بلقب بطولة 2022، ​وهو أول لقب للفريق منذ تتويج كيسي ستونر ​عام ‌2007.ويُعد بانيايا الآن أنجح ⁠متسابق ​في تاريخ دوكاتي، برصيد 31 انتصاراً، والصعود لمنصة التتويج 62 مرة، والحصول على مركز أول المنطلقين 28 مرة، وكان بطل العالم في الفئة الأولى سبع ‌مرات مارك ماركيز قد مدد عقده أمس الثلاثاء مع ‌دوكاتي حتى عام 2028، وسيكون الظهور الأخير لبانيايا مع الفريق في سباق جائزة بلنسية الكبرى، المقرر إقامته ​في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وقال كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي موتور القابضة في بيان «النتائج الرياضية لا تعبّر إلا عن جزء صغير من قيمة بانيايا، بأسلوب ‌قيادته الأنيق جنباً إلى ​جنب مع إصراره الكبير على الحلبة مما جعل عشاق دوكاتي يقعون في حبه»، وأضاف «علاوة على ذلك، فهو محترف بارز وشخصية رائعة خارج السباقات».