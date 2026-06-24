«المومياء» تهدد رقم الهداف التاريخي للمونديال!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يكن الهداف الفرنسي «الأسطوري»، جوست فونتين، يعلم وهو يطلق دعابته الشهيرة، عن «المومياء» التي تستيقظ بعد آلاف السنين لتسأل: «هل لا يزال فونتين صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نُسخة واحدة بكأس العالم؟»، أن عجلة الزمن في كرة القدم الحديثة ستدور بسرعة تفوق الخيال، واليوم، يبدو أن «المومياء» في طريقها للصمت إلى الأبد، وأن «النكتة» التي أضحكت «جوستو» طوال حياته، أوشكت أن تتحول إلى ذكرى من الماضي.

وتُظهر أغلب الصحف الفرنسية اهتماماً واضحاً، برقم نجمها «الأسطوري» القياسي، فونتين، الذي لا يزال يملك أفضل إنجاز تهديفي في نُسخة مونديالية واحدة، بـ13 هدفاً سجّلها في بطولة 1958، حيث نشرت «ليكيب» تقريراً حول التهديد الكبير الذي يتعرّض له رقم فونتين التاريخي في المونديال الحالي، ورشّحت بعد مباراتين فقط، ميسي «5 أهداف» أو مبابي «4» أو هالاند «4» لتحطيم هذا الرقم، وهو ما كتبته «فرانس 24» أيضاً.

كما تساءلت «20 دقيقة» عن إمكانية تحطيم هذا الرقم على يد واحد من «الثُنائي»، ميسي أو مبابي، بعد توهجهما التهديفي المُرعب في أول جولتين من الدور الأول، في حين وضعت «آر تي إل» الفرنسية هالاند ورونالدو وكين، بجانب ميسي ومبابي، في تلك المعادلة.

وقد يختبئ «القلق» بين سطور تلك التقارير والمقالات الفرنسية، لأن رقماً خالداً مثل هذا، يملكه «الديوك» منذ 68 عاماً، ولم يتمكن أي أسطورة من تحطيمه، سواء كان بيليه أو مارادونا أو جيرد مولر أو رونالدو «الظاهرة»، وغيرهم، عبر كل عصور المونديال التالية، بات على المحك الآن، لكن ذهاب هذا الرقم إلى مبابي وحده، سيمحو هذا القلق ويحوّله إلى سعادة طاغية لدى الفرنسيين.

وبرؤية فنية بسيطة، يُدرك الجميع أن منتخب الأرجنتين بأكمله، يعمل من أجل نجم واحد، «الأسطوري» ليونيل ميسي، الذي سجّل جميع أهداف «راقصي التانجو» في البطولة حتى الآن، كما أن المنظومة الفرنسية تملك من الحلول الفردية والجماعية، ما يُمكنها من تمهيد الطريق تماماً أمام «الصاروخ» كيليان مبابي، في حين تعتمد النرويج كلها على قدرات «الآلة التهديفية» التي لا تتوقف أبداً، إيرلينج هالاند.

وينطبق بعض من تلك الأمور على هاري كين داخل الهيكل الإنجليزي، لأنه يبقى الحل الأمثل والأفضل أمام المرمى دائماً، ورغم التعادُل السلبي الأخير أمام غانا، إلا أن كين كان الأقرب لتسجيل أكثر من هدف، ويُضاف إليهم «الأيقوني» كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في مقدمة الهجوم البرتغالي، ويحصل على الكثير من الفُرص التهديفية، بواسطة الكتيبة الموهوبة التي تقف خلفه.

وما يُقدّمه ميسي من «جنون» في هذا العُمر، يجعله المُرشّح الأول لتحقيق هذا الإنجاز، خاصة بعد تخطيه التاريخي لرقم كلوزه، وتصدّره قائمة الهدافين التاريخيين، حيث يُسجّل «البرغوث» بمعدل هدف واحد في كل 34 دقيقة لعب، وهو ما يعني حتى الآن على الأقل، تجاوز مُعدل فونتين المخيف عام 1958، الذي أحرز هدفاً/ 41.5 دقيقة، وهو رقم خارق ظل إعجازياً عبر عصور المونديال.

والمُثير أن ميسي يسير حتى الآن على خُطى فونتين، حيث بدأ كلاهما سلسلته بـ«هاتريك» في المباراة الأولى، ثم «ثُنائية» تالية، لكن الفرنسي أحرز هدفاً في ختام الدور الأول عام 1958، بينما يملك «الساحر» فُرصة كبيرة أمام الأردن في آخر مباريات المجموعة.

أما مبابي، فيهز الشباك هو الآخر مرة واحدة في كل 45 دقيقة، بمعدل يقترب كثيراً من مواطنه الفرنسي القديم، وهو نفس مُعدّل هالاند أيضاً حتى الآن، وستكون مواجهتهما في ختام الدور الأول «فُرصة» لاختبار هذا التحدي وجهاً لوجه، في حين سجّل رونالدو هدفيه في 180 دقيقة، مثلما كان الحال مع هاري كين، وهو ما يجعلهما أبعد قليلاً من «الثُلاثي»، لكن كلما تقدم منتخباهما في البطولة، يُمكن أن يتغيّر الوضع تماماً.