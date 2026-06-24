دبي تستضيف النسخة الثانية من «القمة العالمية للرياضة» ديسمبر المقبل

دبي (وام) برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من «القمة العالمية للرياضة» يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، تحت شعار «نوحِّد العالم عبر الرياضة».وستشهد الدورة القادمة للقمة السنوية التي ينظمها «مجلس دبي الرياضي» مشاركة أكثر من 1500 من الشخصيات القيادية وصنّاع القرار والمختصين، ومن بينهم 200 نجم عالمي، ما يرسِّخ مكانتها كأكبر تجمع عالمي لنخبة الرياضيين والمختصين في جميع مجالات العمل الرياضي، والمنصة الأهم لتوحيد الجهود وصناعة مستقبل الرياضة العالمية. وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ «مجلس دبي الرياضي» من خلال اللجنة المنظمة للحدث العالمي اختيار محاور استراتيجية تواكب التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، واستقطاب وتطوير الموهوبين، لضمان تقديم دورة استثنائية ترسم ملامح مستقبل العمل الرياضي العالمي، ومن المقرر أن تشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة». واستضافت الدورة الأولى للقمة 1500 شخصية من نجوم الرياضة والمسؤولين وصُنّاع القرار الرياضي، وسجلت أكثر من 33.6 مليون مشاهدة للبث المباشر، و850 مليون تفاعل رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت القمة منصة عالمية استثنائية وإضافة نوعية ترسِّخ ريادة دبي وجهةً رياضيةً عالميةً لتعزيز الحوار والتعاون الدولي لصناعة مستقبل القطاع الرياضي. كما تم خلال القمة توقيع اتفاقية إطلاق جائزة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي، واستضافة دبي حفل التكريم، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقَّعها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للكرة الطائرة لإطلاق سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، لتكون دبي بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات محطة الافتتاح الدائمة لانطلاق السلسلة.

