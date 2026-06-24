تشكيل اللجنة المنظمة للنسخة الـ18 من «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل بصالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

يأتي القرار في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم الحدث، وترسيخ مكانته كأكبر بطولة عالمية في رياضة الجوجيتسو، ومحطة تتويج لمسار تنافسي متكامل يمتد على مدار الموسم عبر بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.وجاء تشكيل اللجنة برئاسة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وطارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومحمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مديراً للبطولة.

وتتوزع مهام اللجنة على عدد من المحاور التنظيمية والإدارية والفنية، تشمل الشؤون المالية واللوجستية، والتسويق والاتصال المؤسسي، وشؤون الرعاة والشركاء والتواصل الحكومي، والشؤون الفنية وشؤون اللاعبين، بما يعزز تكامل العمل بين مختلف الفرق المعنية بالبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها التحضيري، حيث تم استعزاض مختلف ملفات البطولة، وفي مقدمتها ترتيبات حفل الافتتاح، والتصورات المقترحة، وخطط استقبال الوفود والمشاركين، والبرنامج الفني، وخدمات الضيافة والتنقل والإقامة، إلى جانب الجوانب الإدارية واللوجستية المرتبطة بتنظيم البطولة.

وناقشت اللجنة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما يشمل توزيع المهام اليومية، وتحديد المسؤوليات، واعتماد آليات التنسيق بين اللجان والفرق المعنية، إلى جانب مراجعة الجدول الفني والمتطلبات الإدارية واللوجستية، لضمان تنفيذ جميع العمليات وفق أعلى معايير الكفاءة.

واطلعت اللجنة على ملامح الخطة التسويقية للحدث العالمي، وآليات توزيع المواد الترويجية، وتعزيز الحضور الإعلامي محلياً ودولياً، إلى جانب مناقشة الرسائل الإعلامية بما يعكس القيم الوطنية التي تحملها البطولة، ودورها في ترسيخ ثقافة التميز والمثابرة والانتماء.

وتناول الاجتماع خطة غرفة العمليات الخاصة، وآليات إدارة الحدث ميدانياً، بما يضمن سرعة الاستجابة، وتكامل الأدوار بين الفرق التنظيمية، وانسيابية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية قبل انطلاق المنافسات وخلالها.

وأكدت اللجنة المنظمة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتوظيف الخبرات الوطنية في تنظيم نسخة متميزة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بما يسهم في ترسيخها أكبر حدث دولي للجوجيتسو، ويعزز ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة، ويدعم مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ووجهة مفضلة لأبرز اللاعبين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.

وثمنت اللجنة دور الشركاء والجهات الداعمة والفرق التشغيلية والإعلامية والفنية، مؤكدة أن تنظيم بطولة بهذا الحجم يستند إلى منظومة عمل متكاملة، تجمع بين التخطيط المبكر، والخبرة الوطنية، والتنسيق المؤسسي، والشراكات الفاعلة التي تضمن تقديم تجربة عالمية للمشاركين والجماهير والوفود.

وتكتسب النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل الزخم العالمي المتنامي للبطولة، إذ شهدت النسخة الأخيرة مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، فيما نستهدف استقطاب 12 ألف لاعب ولاعبة في النسخة المقبلة، بما يعكس النمو المتواصل للحدث واتساع حضوره على الساحة الدولية.وأكد محمد سالم الظاهري أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو رسخت مكانتها بين أبرز البطولات العالمية، بفضل مستوياتها التنظيمية والفنية، وما تستقطبه سنوياً من مشاركة واسعة لأفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف القارات.

وقال إن استضافة العاصمة الإماراتية للبطولة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الرياضي، مؤكداً حرص الاتحاد على تقديم نسخة تليق بتاريخ البطولة ومكانتها، وتلبي تطلعات المشاركين والجماهير والشركاء.

وأضاف: «نعمل على تقديم نسخة استثنائية، من خلال الاستعداد المبكر، والتخطيط المؤسسي الدقيق، وتكامل واضح بين مختلف اللجان وفرق العمل، بما يضمن التعامل مع جميع التفاصيل بأعلى درجات الجاهزية والدقة».



محطة رئيسةتمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو محطة رئيسة في منظومة تنافسية مترابطة، تتكامل فيها بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مدار الموسم، من خلال إتاحة فرص متعددة أمام اللاعبين واللاعبات للمشاركة، وجمع النقاط، وتطوير الأداء، ورفع الجاهزية الفنية، وصولاً إلى المنصة العالمية الكبرى في أبوظبي.

ويمنح هذا الترابط بين البطولات الموسم الرياضي زخماً متصاعداً، ويعزز قيمة المنافسة على امتداد العام، بما يجعل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تتويجاً لمسار احترافي يبدأ من البطولات المحلية والقارية والدولية، وينتهي في أكبر تجمع عالمي لمحترفي الجوجيتسو.

وتحمل البطولة هذا العام دلالات وطنية مهمة، في ظل ما تؤكده دولة الإمارات من تلاحم راسخ بين القيادة والشعب، وثقة بقدرة الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية والرياضية بثبات واستقرار، لتبقى الرياضة مساحة جامعة لقيم الانضباط والاحترام والانتماء.

وتتجاوز البطولة بعدها الرياضي إلى أثر اجتماعي واقتصادي أوسع، من خلال تعزيز الحراك المجتمعي حول الرياضة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الجوجيتسو، وترسيخ قيم المثابرة والانضباط والثقة بالنفس، إضافة إلى دعم القطاعات المرتبطة باستضافة الأحداث الكبرى، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والنقل والخدمات، بما يعزز مساهمة الرياضة في التنمية الاقتصادية وجودة الحياة.