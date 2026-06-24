«الأولمبية الدولية» تعدل الميثاق الأولمبي لمنع التدخل السياسي

جنيف (رويترز)

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، على التعديلات التي اقترحها المجلس التنفيذي على الميثاق الأولمبي؛ بهدف تعزيز الحياد السياسي للرياضة.وتعزز هذه التعديلات الصياغة التي تؤكد ضرورة خلو الرياضة من التدخل السياسي، مع التركيز على دور اللجنة الأولمبية الدولية في ضمان الحياد «في جميع الأوقات، بعيداً عن الضغوط ​الحكومية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية»، كما وافقت اللجنة على تعديلات تتعلق بالبرنامج الرياضي الأولمبي، مما يعني أنه سيتم تقييم التخصصات الفردية، بدلاً من الرياضات بأكلمها، لاختيارها للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، اعتباراً من دورة ألعاب 2032. وحسب اللجنة الأولمبية الدولية، فستتخذ القرارات بشأن الرياضات التي ستدرج في ⁠الألعاب خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو في موعد أقصاه بداية العام المقبل.

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن هذه الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين ​والمسابقات من التأثير الخارجي، ومنع استخدام الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية. وقالت كريستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية: «هذا الالتزام يتعلق بحماية ​ما يجعل الألعاب ‌الأولمبية فريدة من نوعها، وتوحيد العالم من خلال الرياضة والمنافسة السليمة»، ورداً ⁠على سؤال ​حول ما إذا كان القرار يمهد الطريق لمشاركة كاملة للرياضيين الروس في نهاية المطاف، قالت كوفنتري إن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى وقت لفهم كيفية تنفيذ التغيير فيما يتعلق بالرياضيين.

