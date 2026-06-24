«محاربي الإمارات 72» في «سبيس 42» يوليو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة عن إقامة النسخة الـ72 الدولية يوم 23 يوليو المقبل في صالة «سبيس 42 أرينا» بالعاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي يتضمن أيضاً فعاليات بطولة «يو إف سي»، في تأكيد جديد لمكانة العاصمة وجهة عالمية رائدة لرياضات الفنون القتالية المختلطة.

وتنظم شركة بالمز الرياضية الحدث بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين على الساحة العالمية، في أمسية مرتقبة تتضمن عدداً من النزالات القوية. يتصدرها نزالان على الألقاب. ويتصدر هذه النسخة نزالان رئيسان، حيث يدافع البطل الذي لم يخسر آصاف تشوبوروف من قيرغيزستان عن لقب وزن الديك أمام المقاتل الأسترالي ريس ماكلارين، صاحب السجل الاحترافي الكبير، في مواجهة ينتظر أن تحظى باهتمام جماهيري.



نزالات قوية

كما يشهد الحدثمواجهة قوية تجمع العراقي علي طالب، بطل وزن الديك السابق، أمام الجنوب أفريقي بيتر دانيسو. وتشهد قائمة النزالات وجود مجموعة من المقاتلين البارزين من مختلف دول العالم.

وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، أن وصول البطولة إلى نسختها الـ72، يعكس التطور المتواصل الذي حققته خلال السنوات الماضية، وقال: «وصول محاربي الإمارات إلى هذا العدد، يؤكد النمو المتواصل للبطولة. كما أكد أن إقامة الحدث ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي تمنح المقاتلين فرصة الظهور في واحدة من أهم الفترات الرياضية على أجندة الرياضات القتالية العالمية».