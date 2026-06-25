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الرياضة

وهبي: منتخب المغرب يستهدف لقب كأس العالم ولدينا مقومات ذلك

وهبي: منتخب المغرب يستهدف لقب كأس العالم ولدينا مقومات ذلك
25 يونيو 2026 10:25

 
أتلانتا (أ ف ب)
أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن «أسود الأطلس» يستهدفون التتويج بلقب كأس العالم، ويجب أن يستهدفوه لأننا نملك مقومات ذلك»، وقال في مؤتمر صحفي عقب التأهل إلى دور الـ32 بالفوز على هايتي 4-2، وإنهاء المغرب دور المجموعات في المركز الثاني: «المغرب، كما قلت قبل كأس العالم، دخل مرحلة جديدة: مرحلة الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون، والجمهور يؤمن، والخصوم يحترمون المغرب. نحن ندخل مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج ويجب أن نستهدف التتويج».
وأضاف المدرب الذي قاد أشبال الأطلس تحت 20 عاماً إلى مونديال تشيلي أواخر العام الماضي: «كيف نحقق ذلك؟ بأن نكون بنسبة 200% في كل مباراة، نحترم الجميع، ونحضّر لكل لقاء بالجدية نفسها. أنا أؤمن كثيراً بالعمل الذي نقوم به. لدينا كل المقومات لنكون أمة كروية كبيرة، لذلك يجب أن نؤمن بذلك».
وتابع: «أنا راضٍ بطبيعة الحال عن نتيجتنا، لقد فُزنا بمباراة في كأس العالم، أعتقد أنه أيضاً كانت مباراة إذا نظرتم إلى الإحصائيات، لا أظن أننا حققنا مثل هذه الأرقام في كأس العالم، مع عدد كبير من الفرص وهيمنة كبيرة. لقد سنحت لهم، أعتقد في الشوط الأول، تسديدتان جاء منهما هدفان، ثم تسديدة في الدقيقة 90 تصدى لها ياسين بونو. أنا راضٍ عن جميع اللاعبين، الأمر ليس سهلاً. أنا راضٍ عن المنتخب، لأنه في النهاية هيمنّا فعلاً على المباراة كاملة».
وأردف قائلاً: «كنّا نود احتلال المركز الأول، لقد فزنا 4-2، واستقبلنا هدفين، حسناً هذه هي كرة القدم، وهذه هي كأس العالم. لقد كانت لهم أيضاً فرصهم، لأنهم خاطروا كثيراً، لم يكن لديهم ما يخسرونه، ولذلك لعبوا كثيراً بالكرات الطويلة، وكان لديهم لاعبان أو ثلاثة في الأمام في الهجمات المرتدة. وبالتالي، كانت مباراة معقدة بسبب ذلك، لكن ليس بسبب جودتنا أو قوتنا، لأن لدينا نقاط قوة كثيرة في هذه المباراة».
وأوضح وهبي: «سنعمل على تصحيح كل شيء، ذهنياً، تقنياً، تكتيكياً وبدنياً. نقوم دائماً بتحليل المباريات ونسعى للتطور. الأهم هو النية والرغبة في التسجيل. أرى تقدماً في هذا الجانب، لذلك أنا واثق».
وحلَّ المغرب ثانياً في المجموعة الثالثة، وسيتعين عليه السفر إلى المكسيك الاثنين المقبل لمواجهة بطل المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.
وعن تفضيله خصماً معيناً، قال وهبي: لا، ليس لديَّ أي تفضيل. هذا لا يغيّر شيئاً. لكل منتخب أسلوبه. يجب أن نكون مستعدين. إنها كأس العالم، ويجب أن نكون قادرين على مواجهة أي خصم. تابعنا مبارياتهم، ولا مفاجآت. لكل منتخب طريقته. نحن سنكون جاهزين».

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