ريان ملحان لاعب منتخب الريشة الطائرة يتأهل إلى أولمبياد داكار



دبي (وام)

أعلن اتحاد الريشة الطائرة رسمياً تأهل لاعب المنتخب الوطني ريان ملحان إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليصبح أحد الرياضيين الإماراتيين المشاركين في أكبر حدث رياضي عالمي لفئة الشباب.

ويأتي هذا التأهل تتويجاً للمستويات المتميزة التي قدمها اللاعب خلال مشاركاته الدولية، ونجاحه في ترسيخ مكانته بين نخبة لاعبي الريشة الطائرة الشباب على المستوى العالمي، ليحجز مقعده في الدورة التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار.

ويحظى اللاعب بدعم ومتابعة من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضات الوطنية ولجنة النخبة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

ومن المقرر أن يشارك ريان ملحان خلال الفترة المقبلة في بطولة آسيا للشباب باليابان خلال شهر يوليو المقبل، ثم بطولة العالم للشباب التي تستضيفها القاهرة في أكتوبر المقبل ايضا، قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكارنهاية الشهر نفسه.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضات الوطنية، إن تأهل ريان ملحان إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب يمثل ثمرة للجهود المبذولة في رعاية وتطوير المواهب الرياضية الوطنية، ويعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها شباب الإمارات وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الرياضية.

من جانبها، أكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن تأهل ريان ملحان يمثل محطة مهمة في مسيرة اللعبة بالدولة، ويعكس نجاح برامج تطوير المواهب التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.