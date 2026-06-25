«ريبلز رومانس» يستهدف سباق أميرة ويلز في نيوماركت



عصام السيد (أبوظبي)

يسعى نجم جودلفين «ريبلز رومانس» إلى منح المدرب شارلي أبلبي فوزاً متتالياً في سباق أميرة ويلز ستيكس خلال مهرجان نيوماركت يوليو المقبل، بعد أن تغيّب عن مشاركته المقررة في رويال أسكوت.

وكان يُعتقد أن هذا النجم العالمي سيدافع عن لقبه في سباق هاردويك ستيكس في رويال أسكوت، ولكن نظراً لحرص مدرب مولتون بادوكس على اختيار مشاركاته بعناية، سيتجه الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات إلى مضمار يوليو قبل مشاركته المحتملة في ساراتوجا لاحقاً في الصيف.

وقال أبلبي مدرب جودلفين الذي فاز بالسباق العام الماضي مع إل كوردبوس: «سيشارك في سباق أميرة ويلز في نيوماركت، كنت أتابع المشاركات في سباق هاردويك، ومثلنا جميعاً، يتقدم في السن، وأريد فقط أن أختار له المسار الأمثل وأضمن له فرصة حقيقية للفوز.

أضاف: شعرت بأن سباق أسكوت قد يكون صعباً عليه، لذا سنذهب إلى نيوماركت، ما زلت أرغب في اصطحابه إلى أمريكا للمشاركة في سباق سورد دانسر (الذي يُعرف الآن باسم كريستوف كليمنت)، لكننا سنقيّم كل سباق على حدة، مع ذلك، هو في حالة جيدة، فقد تدرب خلال الأسبوع وهو جاهز تماماً لسباق نيوماركت».

ومن ناحية أخري يسعى «نوتابل سبيتش» للعودة إلى المسار الصحيح في سباق بري جاك لو ماروا، الذي حلّ فيه ثانياً بفارق ضئيل العام الماضي، بينما يخوض زميله الأصغر في الإسطبل «أوبرا بالو» منافسةً شرسةً ضدّ خيولٍ مثل «بو إيكو»، وربما «جستاد»، في سباق ساسكس ستيكس نهاية الشهر المقبل.

وقال أبلبي: «قد أشارك بـ«ديستانت ستورم» في سباق ديربي ساراتوجا أغسطس المقبل، لكن ربما نكتفي بالمشاركة في سباق ثوروبريد ستيكس في جودوود، أعتقد أن زيادة المسافة ستفيده مع مرور الوقت.

وتابع: المسألة الآن هي ما إذا كنّا نريد الحفاظ على مستوى يسمح له بالفوز في جودوود، أو ما إذا كنّا نريد خوض غمار سباق أكبر والذهاب إلى ساراتوجا والفوز بسباق من الفئة الأولى.

«يقدم أداءً جيداً وهو في كامل لياقته، ومن الجيد أيضاً خوض غمار المنافسة على جائزة كبيرة مع حصان مثله، لذلك أميل أكثر إلى ساراتوجا».