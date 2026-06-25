خروج مبكر لـ5 منتخبات يثير الجدل في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً عن ظاهرة غير متوقعة، حيث ودّعت 5 منتخبات المنافسات رسمياً قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، رغم أن النظام الجديد للبطولة يمنح فرصة التأهل ليس فقط لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بل أيضاً لثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان من المفترض أن يسهم هذا النظام في إبقاء معظم المنتخبات في دائرة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك بالنسبة لبعض الفرق التي فقدت كل فرصها مبكراً بعد جولتين فقط من البطولة.

فبعد أن شهد مونديال قطر 2022 خروج منتخبين فقط من الحسابات مبكراً قبل الجولة الختامية، هما قطر وكندا، وصل العدد في النسخة الحالية إلى 5 منتخبات هي: هايتي، تركيا، تونس، الأردن وبنما، التي أصبحت خارج المنافسة رسمياً بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

ويرجع السبب الرئيس لهذه الظاهرة إلى تعديل معايير كسر التعادل بين المنتخبات، فبدلاً من الاعتماد أولاً على فارق الأهداف العام، أصبحت الأولوية الآن للمواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في عدد النقاط.

ورغم حسم بعض المراكز مبكراً، لا تزال المنافسة مشتعلة على بطاقات التأهل المخصّصة لأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، فمن أصل 48 منتخباً مشاركاً، سيغادر 16 منتخباً البطولة عقب دور المجموعات، 12 منتخباً يحتل المركز الرابع في مجموعاته، إضافة إلى أسوأ 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

لكن حسابات التأهل لا تبدو معقدة بالنسبة لبعض المنتخبات. فالمؤشرات الحالية توحي بأن الوصول إلى 4 نقاط يكفي غالباً لحجز بطاقة العبور إلى دور ال32.

وتطرح هذه الحالة تساؤلات حول فعالية النظام الجديد للبطولة، حيث كان الهدف من زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية الحفاظ على الإثارة لأطول فترة ممكنة. لكن خروج 5 منتخبات بعد جولتين فقط يؤكد أن الفوارق الفنية لا تزال قادرة على حسم مصير بعض الفرق مبكراً، حتى في بطولة تمنح فرص تأهل أكثر من أي نسخة سابقة. كما أن نظام التأهل الذي يعتمد على أفضل أصحاب المركز الثالث يجعل الحسابات أكثر تعقيداً، لكنه لم يمنع وقوع إقصاءات مبكرة لبعض المنتخبات.



معايير كسر التعادل في كأس العالم 2026:

1. المواجهات المباشرة

2. فارق الأهداف

3. عدد الأهداف المسجلة

4. اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء)

5. تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)