رحيمي يفتتح السجل التهديفي لـ«سفراء دوري أدنوك» في المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)



افتتح سفيان رحيمي، نجم العين ومنتخب المغرب، السجل التهديفي لـ«سفراء دوري أدنوك للمحترفين» في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما أسهم في فوز منتخب بلاده على هايتي 4-2، بتسجيله الهدف الثالث وصناعة الهدف الرابع.

ويشارك 15 لاعباً من أندية دوري أدنوك للمحترفين مع ثمانية منتخبات في البطولة، بواقع خمسة لاعبين مع منتخب إيران، وثلاثة مع أوزبكستان، ولاعبين مع العراق، ولاعب واحد مع كل من المغرب، ومصر، وباراجواي، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشارك رحيمي بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في أتلانتا، ليقود المغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، إلى قلب تأخره مرتين وتحقيق فوز مثير على هايتي.

وتأخر «أسود الأطلس» بهدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه (10)، ثم بهدف ويلسون إيسيدور (43)، قبل أن يعادل أشرف حكيمي (39)، وإسماعيل صيباري (45+1)، ويحسم البديلان سفيان رحيمي وياسين جسيم الانتصار بهدفين في الدقيقتين 87 و89.

وقال محمد وهبي، مدرب المغرب: «لم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول، لكننا دخلنا المباراة بعقلية مختلفة بعد الاستراحة، لأن المنافس لم يكن لديه ما يخسره»، وأضاف: «دخلنا مرحلة جديدة عنوانها الإيمان بالنفس، واللاعبون والجماهير يؤمنون بقدرتنا على المنافسة، ويجب أن يكون هدفنا التتويج».

وفي المقابل، لم تمنع مشاركة ثلاثي دوري أدنوك عبدالله عبدولاييف (دبا)، وأوتابيك شوكوروف (بني ياس)، وعزيزون جانييف (البطائح)، مع منتخب أوزبكستان، من تلقي خسارة قاسية أمام البرتغال 0-5 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة، بعد الخسارة الأولى أمام كولومبيا 1-3.

وينتظر أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الحادية عشرة، السبت، مواجهة خاصة بين لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي منتخب أوزبكستان، الذي يضم عبدالله عبدولاييف وأوتابيك شوكوروف وعزيزون جانييف، مع منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية بقيادة مهاجم الجزيرة سيمون بانزا، في المباراة المقررة بمدينة أتلانتا، ولا تزال آمال المنتخب الكونجولي قائمة في بلوغ دور الـ32، في أول مشاركة له بكأس العالم منذ نسخة 1974 عندما كان يحمل اسم زائير.

كما تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين مصر وإيران، فجر السبت، والتي ستشهد أكبر حضور للاعبي دوري أدنوك في مباراة واحدة خلال دور المجموعات، بمشاركة ستة لاعبين، هم رامي ربيعة مدافع العين مع منتخب مصر، وخماسي المنتخب الإيراني سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، وسامان قدوس (كلباء)، وشهريار موغانلو (كلباء)، ومهدي قائدي (النصر)، ومحمد قرباني (الوحدة).

وحقق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ مشاركاته الأربع بكأس العالم بعدما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز 3-1، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها «الفراعنة» ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، ليقترب من التأهل إلى دور الـ32، إذ يكفيه الفوز لضمان صدارة المجموعة، فيما قد تكفيه حتى الخسارة للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

في المقابل، أظهرت إيران صلابة دفاعية كبيرة بعدما تعادلت سلبياً مع بلجيكا، عقب تعادلها في الجولة الأولى أمام نيوزيلندا 2-2، ويكفيها الفوز على مصر لضمان التأهل التاريخي إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

ولا تزال آمال ثنائي دوري أدنوك مع منتخب العراق، مهند علي (دبا) وإبراهيم بايش (الظفرة)، قائمة حسابياً رغم الخسارتين أمام النرويج وفرنسا، إذ يحتاج «أسود الرافدين» إلى الفوز على السنغال في تورونتو وانتظار بقية النتائج أملاً في بلوغ دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويواصل ديني بورخيس، مدافع البطائح والمرشح للانتقال إلى الشارقة، كتابة قصة استثنائية مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يملك فرصة تاريخية لبلوغ الدور الثاني في أول مشاركة مونديالية، عندما يواجه السعودية في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة، وبعد تعادلين لافتين أمام إسبانيا وأوروجواي، قد يصبح منتخب الرأس الأخضر ثالث منتخب أفريقي فقط يعبر دور المجموعات في أول مشاركة له من دون خسارة، بعد الكاميرون عام 1982 والسنغال عام 2002.

وفي المجموعة الرابعة، يعول أليخاندرو كاكو، لاعب العين، على قيادة منتخب باراجواي إلى دور الـ32 عندما يواجه أستراليا في مباراة حاسمة، ويحتاج المنتخب الباراجوياني إلى الفوز فقط لخطف بطاقة التأهل، بعدما أحيا آماله بانتصاره على تركيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليتساوى مع أستراليا برصيد ثلاث نقاط.

تفاعل عيناوي



تفاعل الحساب الرسمي لنادي العين عبر منصة «إكس» مع تألق لاعبيه في كأس العالم 2026، محتفياً بهدف وصناعة سفيان رحيمي في فوز المغرب وتأهله إلى دور الـ32، إلى جانب مشاركته في الانتصار على اسكتلندا، كما أبرز مشاركة رامي ربيعة مع منتخب مصر أمام بلجيكا ثم في الفوز على نيوزيلندا، إضافة إلى ظهور كاكو مع منتخب باراجواي، في تأكيد للحضور اللافت لنجوم «الزعيم» على المسرح العالمي.

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بصمة رحيمي

المباريات: 3

دقائق اللعب: 27 دقيقة

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

أول لاعب من دوري أدنوك يسجل ويصنع في مونديال 2026

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سفراء دوري أدنوك في الجولة الثالثة

- سفيان رحيمي أول لاعب من دوري أدنوك يسجل هدفاً في مونديال 2026

- الكونجو الديمقراطية × أوزبكستان: سايمون بانزا أمام ثلاثي أوزبكستان

- مصر × إيران: 6 لاعبين (أكبر حضور في مباراة واحدة)

- السعودية × الرأس الأخضر: ديني بورخيس

- العراق × السنغال: مهند علي وإبراهيم بايش

- أستراليا × باراجواي: أليخاندرو كاكو