جولة مينا للجولف تعتمد 13 فئة في روزنامة الموسم الجديد





دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتُعد الوحيدة في المنطقة المعترف بها من نظام التصنيف الدولي للعبة، عن قائمة فئات الإعفاء للمشاركة في الموسم الجديد 2027/2026، مع فتحها آفاقاً أوسع أمام اللاعبين للمنافسة أكثر من أي وقت مضى، واعتمدت الجولة بالمجمل 13 فئة إعفاء للمشاركة في بطولات الموسم المقبل 2027/2026.

وسيحصل أفضل 40 لاعباً من الترتيب النهائي لجولة مينا للجولف للموسم الماضي الذي أقيم في عام 2026، على إعفاء للمشاركة في جميع بطولات الموسم المقبل.

أما بالنسبة لبقية اللاعبين، فمسار المشاركة واضحٌ تماماً، حيث يتوجب على أي لاعب يرغب في ضمان مكانٍ له في جميع بطولات الموسم المقبل أن يلتحق بإحدى التصفيات التأهيلية التابعة للجولة، حيث تم الإعلان بالفعل عن إقامة أول تصفيات تأهيلية أمريكية في ملعب سلامر آند سكواير بقرية الجولف العالمية في فلوريدا، على أن تُقام تصفيات تأهيل أوروبية في أكتوبر.

سيحصل اللاعبون العشرة الأوائل في كل تصفيات تأهيلية على فئة تضمن الدخول في كل بطولة خلال موسم 2026/27، على أن يحصل اللاعبون من المركز 11 إلى المركز 20، على المزيد من حقوق اللعب على مدار الموسم.

أثبتت الجولة قيمتها في كل مرحلة من مراحل المسيرة الاحترافية للاعبين في الموسم الماضي. فقد خطا قائد منتخبنا الوطني أحمد سكيك خطواته الأولى في عالم الاحتراف من خلال جولة مينا للجولف، وهو الذي خاض أول بطولة له كلاعب افتتاح الموسم في البرتغال في نوفمبر الماضي، بينما استغل كريس وود هذه الجولة لاكتساب الخبرة التنافسية التي كان يحتاج إليها في طريقه للعودة إلى قمة اللعبة، ليحقق في النهاية الفوز بلقب بطل الموسم، ويصعد مباشرة للمشاركة في جولة هوتيل بلانر.

وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة المفوض لجولة مينا للجولف: «تلقينا بالفعل استجابة قوية من اللاعبين والمدراء بعد إطلاق تصفياتنا المؤهلة في الولايات المتحدة، كما أن تأكيد فئات الإعفاء الكامل يمنح الجميع الآن الوضوح الذي يحتاجونه للتخطيط لموسمهم. والنظام بسيط، حيث تم إعفاء أفضل 40 لاعباً من الموسم الماضي، وأي لاعب آخر يريد حجز مكانه في جميع أحداث الموسم المقبل يجب أن يدخل إحدى تصفياتنا التأهيلية. مع تأكيد وجود تصفيات تأهيلية بالفعل في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا في أكتوبر، يتمتع اللاعبون بفرص واضحة لكسب بطاقتهم، ونشجع كل شخص يدرس القيام بذلك للمشاركة في واحدة منها».