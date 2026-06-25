الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب البولينج يشارك في بطولة العالم للشباب بماليزيا

منتخب البولينج يشارك في بطولة العالم للشباب بماليزيا
25 يونيو 2026 19:00

 
دبي (وام)
يشارك منتخب البولينج في بطولة العالم للشباب، المقررة في ماليزيا خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل، وأعلن الاتحاد قائمة لاعبيه للبطولة، والتي تضم كلاً من حمد أهلي، وحسن أهلي، وعبد الله المرزوقي، ومنصور حسين.
ويترأّس البعثة، سلطان عبد الله المرزوقي الأمين العام للاتحاد، فيما يقود المنتخب المدرب روبرت ليرن، وأحمد خميس العلي إداريا البعثة.
وكان المنتخب الوطني للبولينج قد خاض استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية في مركز دبي الدولي للبولينج، للمشاركة في الحدث العالمي، سعياً لتقديم أفضل المستويات، وتمثيل دولة الإمارات بصورة.

أخبار ذات صلة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم «دولية البولينج» للسيدات بنجاح كبير
برعاية الشيخة فاطمة.. بطولة البولينج الدولية للسيدات تنطلق 11 يونيو
منتخب البولينج
البولينج
بطولة البولينج
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
اليوم 18:56
أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
الرياضة
أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
اليوم 20:18
الفريق محمد أحمد المري
علوم الدار
محمد المري: دبي نموذج عالمي يعزز ريادتها بالذكاء الاصطناعي
اليوم 19:54
بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية
الرياضة
بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية
اليوم 19:15
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
تحذير: الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرات الأمن السيبراني قريبا
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©