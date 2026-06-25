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الرياضة

مسابقات تفاعلية لألعاب القوى في صيف أبوظبي الرياضي

مسابقات تفاعلية لألعاب القوى في صيف أبوظبي الرياضي
25 يونيو 2026 16:30

أبوظبي (وام)
يشارك نادي أبوظبي لألعاب القوى في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، المقامة حالياً في مركز أدنيك، حتى 23 أغسطس المقبل، بمجموعة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية، بهدف نشر ثقافة ممارسة اللعبة، وتعزيز حضوره المجتمعي، واستقطاب اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب الواعدة.
وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن المشاركة النوعية في الفعالية الصيفية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، تأتي في إطار استراتيجية توسيع قاعدة الممارسين للعبة، والتعريف ببرامج النادي التدريبية، وترسيخ ثقافة الرياضة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين، لتمثيل الدولة مستقبلاً في البطولات الخارجية.
وأضاف أن الأنشطة والمسابقات التفاعلية المستوحاة من ألعاب القوى والموجهة للأطفال والناشئين في منصة النادي، حظيت بإقبال من مختلف الفئات العمرية، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، لاسيما أن المشاركة فرصة مهمة للتعريف باللعبة، والتواصل مع أفراد المجتمع، واكتشاف المواهب الرياضية واستقطابها للانضمام إلى النادي.

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صيف أبوظبي
ألعاب القوى
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مجلس أبوظبي الرياضي
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