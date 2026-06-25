أونداف يتصدّر المهاجمين في تصنيف «فيفا» لأداء اللاعبين في المونديال

دبي (وام)

شهد تصنيف الأداء الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب ختام الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، تغييرات لافتة على مستوى المراكز المتقدمة في مختلف الفئات، مع بروز عدد من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة هجومياً ودفاعياً وفي صناعة اللعب.

ويستند التصنيف إلى تحليل شامل للبيانات والإحصاءات الخاصة بأداء اللاعبين، من خلال تقييم مساهماتهم في ثلاثة محاور رئيسية تشمل الهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع، بما يعكس التأثير الفعلي لكل لاعب في نتائج منتخبه.

وفي التصنيف الهجومي، انتزع الألماني دينيز أونداف صدارة قائمة أفضل المهاجمين بعدما رفع رصيده إلى 8.93 نقطة، متقدماً 10 مراكز دفعة واحدة، مستفيداً من مساهمته المباشرة في خمسة أهداف لمنتخب ألمانيا خلال أول مباراتين، بتسجيله 3 أهداف وصناعته هدفين.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 8.36 نقطة، بعدما واصل تقديم مستويات هجومية مؤثرة بتسجيله خمسة أهداف خلال أول جولتين، ليؤكد مجدداً دوره المحوري في مشوار منتخب الأرجنتين نحو الأدوار الإقصائية.

وحافظ الفرنسي كيليان مبابي على المركز الثالث برصيد 8.08 نقطة، مستنداً إلى تسجيله أربعة أهداف مع منتخب فرنسا، ومواصلة حضوره الفاعل في الخط الأمامي لفريقه.

وفي محور صناعة اللعب، اعتلى الفرنسي مايكل أوليس الصدارة برصيد 8.13 نقطة، بعدما أسهم في صناعة 3 أهداف خلال أول جولتين، إلى جانب بصمته الواضحة في بناء الهجمات وخلق الفرص واختراق خطوط المنافسين.

وحلّ الباراجوياني خوليو إنسيسو ثانياً برصيد 7.84 نقطة، بعد مساهمته بتمريرتين حاسمتين، فيما جاء المغربي إبراهيم دياز في المركز الثالث برصيد 7.51 نقطة، بفضل الأداء المتميز الذي قدمه مع منتخب المغرب، ومساهمته في الحفاظ على سجل فريقه الخالي من الهزائم حتى الآن.

واحتل المصري محمد صلاح المركز الرابع برصيد 7.48 نقطة، بعد مساهمته المباشرة في 3 أهداف من خلال تسجيل هدف وصناعة هدفين، ليواصل حضوره المؤثر في الجانب الهجومي لمنتخب مصر.

وسجل الإسباني الشاب لامين يامال إحدى كبرى القفزات في تصنيف صناع اللعب، بعدما تقدم 25 مركزاً ليصل إلى المركز السابع، مستفيداً من أدائه المؤثر ومساهماته الفنية مع منتخب إسبانيا خلال الجولتين الماضيتين.

وعلى الصعيد الدفاعي، واصل الكندي ديريك كورنيليوس تصدره لقائمة أفضل المدافعين برصيد 7.50 نقطة، بعدما لعب دوراً محورياً في الحفاظ على صلابة دفاع منتخب كندا، من خلال نجاحه في استعادة الكرات، وكسب المواجهات الثنائية والهوائية، وتنفيذ التدخلات الدفاعية الفعالة.

وتقدم البلجيكي براندون ميشيل إلى المركز الثاني برصيد 7.35 نقطة، محققاً قفزة كبيرة بلغت 42 مركزاً مقارنة بالتصنيف السابق، في حين جاء مدافع منتخب الرأس الأخضر بيكو لوبيز ثالثاً برصيد 7.20 نقطة، بعد مساهمته البارزة في النتائج الإيجابية التي حققها منتخب بلاده خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم.

كما صعد التركي إسماعيل يوكسيك إلى المركز الرابع في التصنيف الدفاعي رغم خروج منتخب تركيا من البطولة، مستفيداً من أرقامه المميزة في المواجهات الدفاعية وقطع الكرات واستعادتها.

وحقق الأميركي كريس ريتشاردز أكبر تقدم في التصنيف الدفاعي، بعدما قفز 134 مركزاً دفعة واحدة، لينضم إلى قائمة أفضل عشرة مدافعين في البطولة، في واحدة من أبرز الطفرات الرقمية المسجلة بعد انتهاء أول جولتين من دور المجموعات.

وتعكس نتائج التصنيف، استمرار المنافسة الفردية بين نجوم المنتخبات المشاركة، في ظل تقارب المستويات وارتفاع المؤشرات الفنية خلال النسخة الحالية من كأس العالم، مع ترقب اتضاح الصورة بشكل أكبر عقب ختام الجولة الثالثة والحاسمة من منافسات دور المجموعات.