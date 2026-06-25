5 منتخبات تشارك في «دولية» الإمارات لشباب اليد



دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد اليد تنظيم بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد، والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 27 يونيو الجاري، وحتى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات هي البحرين وسلطنة عمان وقطر والمغرب، إلى جانب منتخب الإمارات.

وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للشباب استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوزو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو 2026، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا، ويشارك منتخبنا في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كوريا الجنوبية وإيران وسلطنة عمان والصين تايبيه وقطر والهند، في مجموعة قوية تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة الدولية مواجهتين، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع البحرين، فيما تجمع المباراة الثانية بين سلطنة عمان والمغرب. وفي اليوم الثاني يواجه منتخب الإمارات نظيره القطري، بينما تلتقي عمان مع البحرين، ثم يلتقي منتخب الإمارات مع المغرب في اليوم الثالث، فيما يواجه البحرين منتخب قطر.

وتتواصل المنافسات في اليوم الرابع بمباراتي المغرب والبحرين، وقطر وعمان، قبل أن تختتم البطولة بمواجهتين تجمع الأولى منتخب الإمارات مع عمان، والثانية المغرب مع قطر. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي.

وتضم قائمة منتخبنا 22 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، وخالد أحمد مساعداً للمدرب، وفيصل داوود إدارياً، وكريم القاضي مدرباً للحراس، وطارق البلوشي مدرباً للياقة البدنية، ومحمد إمام محللاً للأداء، إلى جانب اسكندر عياشي وتامر عبداللطيف اختصاصيي العلاج.

من جانبه، رحب عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام لاتحاد اليد، بجميع الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة هذا التجمع الرياضي، الذي يضم نخبة من المنتخبات العربية الشابة، مؤكداً أن البطولة تمثّل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين اتحادات كرة اليد في المنطقة.

وقال المحيربي: «نرحّب بالأشقاء في دولة الإمارات، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المنتخبات، التي لبّت الدعوة وحرصت على المشاركة في هذه البطولة، التي نعتبرها محطة إعداد مهمة قبل خوض الاستحقاقات القارية المقبلة. ونثق بأن المنافسات ستشهد مستويات فنية مميزة في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وحرصها على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية».

وأضاف: «الهدف من تنظيم هذه البطولة لا يقتصر على النتائج فقط، بل يمتد إلى توفير فرص الاحتكاك القوي للاعبين والأجهزة الفنية، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية البدنية والفنية، كما تمثّل البطولة فرصة مهمة لمنتخب الإمارات للشباب للوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، التي تعد من أهم المحطات في مسيرة هذا الجيل».