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الرياضة

كريم.. موهبة البوسنة يتجاوز مبابي في المونديال

كريم.. موهبة البوسنة يتجاوز مبابي في المونديال
25 يونيو 2026 17:15

 
علي معالي (أبوظبي)
فرض النجم الشاب كريم ألاجبيجوفيتش نفسه كأحد أبرز الاكتشافات في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب البوسنة والهرسك إلى الفوز على قطر بنتيجة 3-1، مسجلاً هدفاً استثنائياً وضع اسمه إلى جانب أبرز نجوم البطولة العالمية.
وخطف اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً الأضواء في الدقيقة 29 من المباراة، عندما استلم الكرة بعيداً عن منطقة الجزاء، وتجاوز أكثر من مدافع قطري قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى، في هدف وصفته وسائل إعلام عالمية بأنه واحد من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.
ولم يكن الهدف مجرد مساهمة في فوز منتخب بلاده، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة، إذ أصبح ألاجبيجوفيتش أصغر لاعب بوسني يسجل هدفاً في نهائيات كأس العالم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية والعالمية.
ويُنظر إلى ألاجبيجوفيتش على أنه الوريث الطبيعي للجيل الذهبي الذي قاده المخضرم إدين دجيكو، حيث جمع بين المهارة الفردية والسرعة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وقد لعب دوراً محورياً أيضاً في مشوار تأهل البوسنة إلى المونديال، بعدما ساهم في إقصاء ويلز وإيطاليا خلال الملحق الأوروبي.
ومع تألق أسماء عالمية كبيرة في البطولة، نجح اللاعب الشاب في حجز مكانه ضمن قائمة النجوم الأكثر إثارة للانتباه، ليصبح حديث المتابعين والخبراء الذين يرون فيه مشروع نجم عالمي قادر على منافسة أبرز المواهب الكروية خلال السنوات المقبلة.
وأصبح كريم أصغر لاعب كرة قدم في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً من خارج منطقة الجزاء، بعمر 18 سنة و276 يوماً فقط، والأكثر إثارة للدهشة هو أن البوسني تجاوز كيليان مبابي، الذي سجل هذا الرقم القياسي في 2018 في كأس العالم في روسيا، وهو في عمر 19 سنة و207 أيام.
تُقدر قيمة كريم ألايبيجوفيتش بـ22 مليون يورو، وهو نجم في ناديه كلاعب أساسي في الدوري، النمساوي، وخاض ألاجبيجوفيتش 44 مباراة، وسجل 13 هدفاً، وأربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

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