دبا الحصن يحسم ترتيبات الإعداد للموسم الجديد

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أنهت شركة دبا الحصن لكرة القدم اتفاقها مع المدرب اليوناني للفريق الأول نيكولاس كولمبورداس على جميع التفاصيل المتعلقة بخطة إعداد الفريق استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، وذلك ضمن برنامج العمل الذي تسعى من خلاله الإدارة إلى تجهيز الفريق بصورة مبكرة للمنافسة على تحقيق أهدافه.

وشملت الاجتماعات التي جمعت الإدارة بالجهاز الفني مناقشة برنامج الإعداد الداخلي والخارجي، واحتياجات الفريق الفنية، إلى جانب تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يتوافق مع رؤية المدرب ومتطلبات المنافسة في الموسم الجديد.

كما تم الاتفاق على آلية التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، وفقاً للمواصفات الفنية التي حددها الجهاز الفني، في إطار بناء فريق قادر على الظهور بصورة قوية وتقديم مستويات مميزة خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتواصل إدارة شركة دبا الحصن لكرة القدم بالتنسيق مع الجهاز الفني واللجنة الفنية العمل على استكمال بقية ملفات الفريق الأول، تمهيداً لانطلاق مرحلة الإعداد، بما يضمن توفير جميع عوامل النجاح قبل بداية الموسم الجديد.