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الرياضة

مونديال ومانشيت: يوليو 1974.. ألمانيا تعيد «غزو» كأس العالم

مونديال ومانشيت: يوليو 1974.. ألمانيا تعيد «غزو» كأس العالم
25 يونيو 2026 18:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)
طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».
عنوّنت «ماركا» الإسبانية متابعتها لكأس العالم 1974، بقولها: «ألمانيا أعادت غزو المونديال بعد عقدين من الزمن»، مشيدةً بالتنظيم الألماني والروح القتالية للفريق، وفي مشهد نادر، تعاونت «ليكيب» مع «فرانس فوتبول» لإصدار عدد فرنسي خاص، يوم 10 يوليو 1974، بقيمة 6 فرنكات، تُوزّع في عدة دول أوروبية، بجانب دول شمال أفريقيا، حسب الموجود أعلى الغُلاف، وحمل العدد عنوان «ألمانيا المُذهلة.. الاحتفاء بفوز صاحب الأرض باللقب العالمي»، وظهر فوق الغُلاف بيكنباور وهو يرفع الكأس الجديدة، التي صممها الإيطالي جازانيجا، للمرة الأولى، بعد احتفاظ البرازيل بالكأس القديمة التاريخية، مع ابتسامة وتصفيق الحارس سيب ماير.
وعبر 5 أغلفة مُتنوعة لمُتابعة البطولة، من جانب مجلة «جوليز ديبورتي إلاسترادو» الأرجنتينية، جاء توثيق البطولة من الجانب اللاتيني، حيث ذكرت أن 80 ألف شخص حضروا للتشجيع وقام شعب بأكمله بالاحتفال، وكتبت «اليوم ألمانيا بطلة»، مع عنوان «سياسي» واضح قالت فيه «الرياضة تبكي وفاة الجنرال بيرون»، حيث تداخل الوضع السياسي في الأرجنتين مع الرياضة وغيرها، في تلك الفترة الزمنية.
واهتمت المجلة اللاتينية بالأسطوريين، جيرد مولر ويوهان كرويف، بتأثير هدف الألماني التاريخي الكبير في وطنه، ووصفها الهولندي بأنه نجم المونديال الأول، رغم خُسارة اللقب، كما نشرت تقريراً تفصيلياً حول خيبة أمل «راقصي التانجو» وأسباب الإقصاء المُهين من دور المجموعات الثاني، بعنوان «الرغبة وحدها لا تكفي».

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