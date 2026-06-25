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الرياضة

شراكة بين لجنة المواهب ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

شراكة بين لجنة المواهب ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
25 يونيو 2026 18:30

 
دبي (وام)
وقّعت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، برعاية وزارة الرياضة، 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدعم مسار إعداد ثلاث لاعبات موهوبات في رياضتي الرماية والقوس والسهم، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتطوير المواهب الرياضية النسائية وتعزيز جاهزيتها للمنافسات المحلية والدولية.
وشملت المذكرات فاطمة السويدي لاعبة الرماية تحت 21 سنة، ومنى الشرع وسامية أودينايفا لاعبتَي القوس والسهم تحت 18 سنة، في إطار برنامج «مسار البطل الرياضي» الذي تتبناه اللجنة لاكتشاف ورعاية المواهب الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.
ووقّع المذكرات الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور اللاعبات وأولياء أمورهن وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة وممثلي المؤسسة.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن هذه المذكرات تعكس التزام اللجنة بتوسيع قاعدة المواهب النسائية وتمكينها في الرياضات الفردية، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في تطوير قدرات اللاعبات وصقل مهاراتهن، بما يعزّز حضور لاعبات الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.
وقال إن الشراكات النوعية ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي» تسهم في الاستثمار بالمواهب الواعدة وتوفير مسارات تطوير متكاملة تبدأ من المراحل المبكرة وصولاً إلى المنافسة على أعلى المستويات، بما يدعم إعداد جيل من البطلات القادرات على تمثيل الدولة ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية.
كما أشادت وزارة الرياضة ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بالدور الريادي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في دعم الرياضة النسائية ورعاية المواهب الرياضية وتوفير بيئة احترافية تسهم في إعداد اللاعبات للتنافس وتحقيق الإنجازات.
وأكدت حنان المحمود أن الشراكة مع اللجنة تعزّز تكامل الأدوار الوطنية وتوحيد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للاعبات الموهوبات، بما يضمن توجيه الدعم نحو مسارات إعداد واضحة ومستدامة تتوافق مع الخطط الفنية المعتمدة.
وأضافت أن المؤسسة تعتمد منظومة تطوير متكاملة تشمل الجوانب الفنية والبدنية والنفسية والتغذوية والتقنية، فيما تسهم مذكرات التفاهم في تعزيز التنسيق لدعم برامج الإعداد والمعسكرات والمشاركات، بالتكامل مع الاتحادات الوطنية المختصّة، بما يدعم جاهزية اللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية.
وأوضحت أن اختيار 3 لاعبات من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في رياضتي الرماية والقوس والسهم يعكس أهمية الاستثمار في المواهب الواعدة ضمن رياضات تتطلب الدقة والانضباط والاستمرارية في الإعداد والتطوير.

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خطط فنية
بموجب المذكرات، تقدم اللجنة الدعم المالي للبرامج التطويرية والخدمات المساندة المرتبطة بمسار إعداد اللاعبات، إلى جانب تقييم الخطط الفنية والبرامج الرياضية ومتابعة نتائج الدعم وقياس أثره ومراجعة الأداء الفني بصورة دورية.
في المقابل، تتولى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الإشراف على التخطيط للمعسكرات والبطولات والمشاركات الخارجية، ومتابعة الأداء وجمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير الفنية، إضافة إلى توفير منظومة تطوير شاملة تعزز جاهزية اللاعبات واستدامة تطورهن الرياضي.

نادي الشارقة لرياضة المرأة
المواهب الوطنية
اتحاد القوس والسهم
اللجنة الأولمبية الوطنية
سهيل بن بطي
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