بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية

دبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» تحقيق أقوى نتائجه التشغيلية خلال السنوات العشر الماضية، مسجلاً ربحاً تشغيلياً بلغ 6.7 مليون يورو في السنة المالية 2025، بزيادة 43% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الاتحاد، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 191.7 مليون يورو، بنمو 75% منذ عام 2021، في استمرار لمسار التحول المالي الذي شهده منذ انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيساً للاتحاد في عام 2021.

وأكد ابن سليم أن الاتحاد يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية والحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن نتائج 2025 تمثل أفضل أداء تشغيلي للاتحاد خلال عقد كامل، وتعكس التقدم الواضح خلال السنوات الماضية.

واستندت النتائج إلى الأداء القوي لبطولات الاتحاد وأنشطته التجارية، بما في ذلك تطوير نموذج ترويجي جديد لبطولة العالم للراليات، والنتائج الإيجابية لبطولة العالم للتحمل، إضافة إلى تمديد اتفاقية طويلة الأجل مع الجهة المروجة لبطولة العالم للفورمولا إي، ما أسهم في تحقيق مكاسب استثنائية بلغت 20 مليون يورو.

كما واصل الاتحاد تعزيز شراكاته العالمية مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية الدولية، ما دعم نمو الإيرادات وتوسيع الأنشطة التجارية.

وأشار الاتحاد إلى أنه أعاد استثمار أكثر من 20 مليون يورو منذ عام 2022 في مبادرات استراتيجية، من بينها تطوير برامج الحكام ومبادرات التنقل الآمن، إلى جانب تعزيز حضوره الدولي بافتتاح أول مكتب له في لندن عام 2025.

وأكد الاتحاد تمتعه بوضع مالي قوي، مع وصول النقد وما يعادله إلى 73% من إجمالي الميزانية العمومية، وبلوغ نسبة حقوق الملكية 49%، دون أي ديون مالية، بما يدعم مواصلة الاستثمار في البطولات والأندية الأعضاء ومشروعات الرياضة والتنقل حول العالم.