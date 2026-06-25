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الرياضة

روسيا تعود إلى مسابقات الـ «فيفا» من بوابة للناشئين

روسيا تعود إلى مسابقات الـ «فيفا» من بوابة للناشئين
25 يونيو 2026 18:23

باريس (أ ف ب) 
 تستعد روسيا لتسجيل أول عودة لها إلى المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك من خلال بطولة للناشئين تحت 15 عاماً، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي في بيان الخميس.وأوضح فيفا أن المهرجان الكروي للاعبين تحت 15 عاماً الجديد، المقرر إقامته في أذربيجان بين 22 و31 أكتوبر المقبل، سيكون مفتوحاً أمام «جميع الاتحادات الأعضاء في فيفا».
ورغم استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية منذ عام 2022 بقرار مشترك من فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فإن الاتحاد الروسي لكرة القدم لم يُعلَّق رسمياً من عضوية الهيئتين.
وأكد متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أن البطولة «مفتوحة أمام جميع الاتحادات الأعضاء»، من دون أن يشير مباشرة إلى مشاركة روسيا، موضحاً أن نظام البطولة وقائمة المنتخبات المشاركة سيُعلنان في وقت لاحق.
ورحب وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريوف بالقرار، معتبراً أنه «خطوة مهمة نحو عودة الفرق الروسية إلى الرياضة الدولية»، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك «بداية لعودة كاملة» للمنتخبات والأندية الروسية إلى الساحة الدولية.

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