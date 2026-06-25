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الرياضة

أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز

أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
25 يونيو 2026 20:18

أبوظبي (وام)
 تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية الأسبوع الصيفي الثالث لقفز الحواجز على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسط إقبال كبير على المشاركة للفرسان والفارسات من أندية ومراكز الفروسية بالدولة.وأكد أحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، أن مشاركة 243 خيلاً في افتتاح منافسات القفز الصيفية بالأكاديمية الأسبوع الماضي، مع الارتفاع الكبير المتوقع في الجولة الثالثة، تجسد مؤشرات مهمة على أهمية المنافسة المقررة في كل من أبوظبي والشارقة خلال الصيف الحالي، وأثرها الكبير في الارتقاء بقدرات الفرسان، وتطور مستوى خيول القفز الصغيرة، استعداداً للموسم الشتوي المقبل.
وأوضح أن تنوع المنافسات في قفز الحواجز، والتنافس الكبير بين المشاركين، والفعاليات المخصصة لخيول القفز الصغيرة (4، 5، 6) سنوات، تعزز نجاح الفعاليات الصيفية، لاسيما أن أثرها كان واضحاً في النتائج القوية للمشاركين في نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية للفئات العمرية في العاصمة القطرية الدوحة، خلال العامين الماضي والحالي.
ونوه إلى اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالاستضافة من خلال فرق العمل المتخصصة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والأكاديمية، وتوفير البيئة المحفزة والمشجعة بفضل المنشآت المتطورة، والمرافق الحديثة.

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