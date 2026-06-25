شراع الإمارات إلى المجموعة الذهبية لبطولة العالم

طنجة (وام)

تأهل منتخب الإمارات للشراع الحديث إلى المجموعة الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم للأوبتمست المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية ليعزز موقعه بين أبرز المنتخبات الآسيوية المشاركة، وتضم المجموعة الذهبية أفضل 60 لاعباً من أصل 293 لاعباً يمثلون 73 دولة مشاركة في البطولة ويتنافس المتأهلون على المراكز المتقدمة في المرحلة الختامية من الحدث العالمي.جاء تأهل منتخب الإمارات بعد نتائج مميزة ومستويات فنية قوية قدمها لاعبوه خلال السباقات التمهيدية، ويخوض المنتخب المرحلة النهائية من البطولة وسط طموحات بمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، حيث لا تزال 7 سباقات متبقية على ختام المنافسات، ما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه وتحقيق نتائج مشرفة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أعضاء المنتخب الوطني بالتأهل، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد جيل واعد قادر على المنافسة في كبرى البطولات العالمية.