1755 لاعباً يكتبون شهادة نجاح موسم «التايكواندو»

الفجيرة (وام)

أعلن اتحاد التايكواندو، ارتفاع أعداد المشاركين في بطولات الموسم إلى 1755 لاعباً ولاعبة من الأندية والمراكز المتخصّصة بجميع أنحاء الدولة، وأشار الاتحاد إلى مشاركة 33 لاعباً ولاعبة في بطولة كأس الاتحاد للسيدات، و73 في بطولة كأس الاتحاد للشباب، و81 ببطولة كأس الاتحاد للناشئات، ثم 85 في بطولة كأس الاتحاد للناشئين، و96 في بطولة المواهب للأشبال، و81 في بطولة المواهب للآنسات، و72 ببطولة المواهب لفئة الزهرات، و71 ببطولة المواهب لفئة الشباب، و72 في بطولة المواهب لفئة الناشئات، و87 في بطولة المواهب لفئة الناشئين، و127 في بطولة الإمارات المفتوحة للأشبال.

وأعلن مشاركة 86 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات المفتوحة للزهرات، و42 في كأس الاتحاد للآنسات، و86 ببطولة الإمارات المفتوحة للناشئات، و112 في بطولة الإمارات المفتوحة للناشئين، و51 ببطولة الصداقة للرجال، و31 في بطولة الصداقة للسيدات، ثم 74 في بطولة الصداقة للشباب، و105 ببطولة الكأس للأشبال، و59 في بطولة الكأس، و38 في بطولة الكأس للأطفال إناث و54 في بطولة الصداقة للآنسات، و57 ببطولة كأس الاتحاد للرجال، و82 في بطولة الكأس للزهرات.

وأكد عبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد، أن منافسات الموسم المحلي حققت نجاحاً كبيراً فنياً وتنظيمياً، بالتعاون مع الأندية، للوصول إلى أفضل المستويات التنافسية.

ولفت إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد، على تبني المنظومات المتطورة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.