انطلاق الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، اليوم، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتعد الجولة الخامسة محطة مهمة في سباق الترتيب العام للبطولة بعد أربع جولات شهدت مستويات فنية متميزة ومنافسة قوية بين الأندية. وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات على أجندة الموسم المحلي للجوجيتسو، بفضل ما تحققه من نجاحات متواصلة في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وصناعة الأبطال، ودعم المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمنافسة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية، بما ينسجم مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة في الدولة بدعم القيادة الرشيدة، مما قاد رياضة الجوجيتسو الإماراتية إلى الريادة العالمية.

وتحظى الجولة الخامسة بأهمية خاصة في جمع النقاط وتحديد المراكز المتقدمة، حيث يسعى نادي بني ياس إلى تعزيز صدارته للترتيب العام لفئة البدلة بعد ختام الجولة الرابعة، فيما يتطلع نادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثاني إلى تقليص الفارق ومواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يدخل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، صاحب المركز الثالث، الجولة بطموح تعزيز موقعه ومواصلة الضغط على فرق المقدمة.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة الخامسة تمثِّل محطة مؤثرة في مسار بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نظراً لأهميتها في تحديد الترتيب العام، وما تعكسه من تطور مستمر في أداء الأندية واللاعبين، مع تقدم جولات الموسم.

وأوضح أن مشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة تجسِّد المكانة الراسخة التي تحتلها البطولة ضمن أجندة المنافسات المحلية، وتبرز جهود الأندية والأكاديميات في استقطاب المواهب وصقل قدراتها ضمن بيئة تنافسية منظمة، تسهم في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين المتميزين.

وأضاف: إن منافسات البدلة تمنح الأجهزة الفنية فرصة مهمة لقياس جاهزية اللاعبين، لما تتطلبه من انضباط فني وتركيز ذهني وقدرة على إدارة النزالات، مشيراً إلى أن الحضور العائلي المصاحب للبطولة، لا سيما في «عام الأسرة»، يعزز ارتباط الأبناء والبنات بالرياضة، ويرسِّخ قيم الالتزام والثقة بالنفس والانضباط.

من جانبها، أكدت البطلة أسماء الحوسني، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو (الحزام البني) ضمن فئة الكبار، أن المنافسة في هذه الفئة تتطلب مستويات عالية من الجاهزية والخبرة والتركيز، نظراً لما تشهده النزالات من تقارب في المستويات الفنية، وقدرة كبيرة على التعامل مع التفاصيل الدقيقة داخل البساط.

وقالت إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثِّل فرصة مهمة للاعبين لاختبار قدراتهم أمام منافسين أقوياء، واكتساب المزيد من الخبرات مع كل جولة، مشيرة إلى أن الجولة الخامسة تكتسب أهمية إضافية في ظل احتدام المنافسة بين الأندية على الترتيب العام، ما يجعل كل نزال مؤثراً في رصيد الأندية وطموحاتها.



دور محوري

تواصل البطولة أداء دور محوري في دعم منظومة الجوجيتسو الإماراتية، عبر توفير منافسات منتظمة ومستويات فنية متطورة وحضور واسع للأندية والأسر والجمهور، في مشهد يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في نشر اللعبة وتطويرها، وتعزيز مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للجوجيتسو ومركزاً رائداً لإعداد الأبطال وصناعة الإنجازات.



3 أيام

تقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام، إذ يشهد اليوم الأول نزالات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما تُخصص منافسات اليوم الثاني لفئات الأطفال من البنين والبنات، على أن تُختتم الجولة يوم الأحد بنزالات البنين والبنات لفئات تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الفئات العمرية المستهدفة.