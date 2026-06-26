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الرياضة

كأس العالم 2026 تحطّم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة

كأس العالم 2026 تحطّم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة
26 يونيو 2026 09:46

 
إنجلوود (رويترز)
حطّمت كأس ​العالم لكرة القدم 2026 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، خلال مباراة أميركا وتركيا في المجموعة الرابعة ​في وقت مبكر من يوم ​الجمعة، ‌إذ تقدم أوستن تراستي مبكراً ⁠للولايات ​المتحدة بالهدف رقم 173 في البطولة والذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفاً والمسجل في كأس العالم 2022 ‌بقطر.
وبعد هدف تراستي، شهدت المباراة ‌أربعة أهداف أخرى، إذ انتهت بفوز تركيا 3-2، ليرتفع إجمالي أهداف البطولة حتى ​الآن إلى 177 هدفاً.
وتم تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المباراة رقم 59 من كأس العالم 2026، وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ ‌172 هدفاً على مدار جميع ​المباريات 64 في كأس العالم 2022 في قطر.
تشهد النسخة الحالية إجمالي 104 مباريات وهو ما ​يزيد بفارق 40 مباراة ⁠على عدد مباريات النسخة الماضية في قطر، إذ رفع الاتحاد الدولي (الفيفا) عدد الفرق المشاركة في ⁠البطولة من 32 إلى 48.
وقال ​جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عبر إنستجرام «إن تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفاً، والمسجل في قطر، يؤكد على الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس ​العالم 2026 بالفعل حدثاً لا يُنسى ​بالفعل».

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