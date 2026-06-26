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الرياضة

تعرف على قائمة المتأهلين والمودعين في مونديال 2026

تعرف على قائمة المتأهلين والمودعين في مونديال 2026
26 يونيو 2026 10:00

 
لوس انجليس ف ب)
في ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، وتلك التي أُقصيت من المنافسة.
المتأهلون:
المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا
المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا
المجموعة الخامسة: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد
المجموعة السابعة: -
المجموعة الثامنة: -
المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج
المجموعة العاشرة: الأرجنتين
المجموعة الحادية: عشرة: كولومبيا
المجموعة الثانية عشرة: -
أقصيت من المنافسة:
تشيكيا، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما

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