كأس العالم 2026.. منتخب مصر يطارد المجد والصدارة في قمة «السابعة»

أبوظبي (وام)



تتجه الأنظار صباح غدٍ السبت إلى 4 مواجهات حاسمة في ختام منافسات المجموعتين السابعة والثامنة ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث تُحسم بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ32، إلى جانب فرص المنافسة على التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، في ظل تقارب كبير في رصيد النقاط بين المنتخبات الثمانية قبل الجولة الأخيرة.

وتقام مباراتا المجموعة الثامنة في الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، إذ يلتقي منتخبا أوروجواي وإسبانيا في استاد أكرون جوادا لاخارا بالمكسيك، بالتزامن مع مواجهة منتخبا الرأس الأخضر والسعودية في ملعب إن آر جي، هيوستين بالولايات المتحدة الأميركية، فيما تُقام مباراتا المجموعة السابعة في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني في استاد لومين فيلد سياتل بالولايات المتحدة الأميركية، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع منتخب بلجيكا في استاد بي سي بلايس فانكوفر بكندا.

ويدخل منتخب إسبانيا الجولة الأخيرة متصدراً المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى، ثم فوزه الكبير على المنتخب السعودية 4-0 في الجولة الثانية، ليصبح صاحب أقوى هجوم في المجموعة برصيد 4 أهداف، وأفضل دفاع دون أن يستقبل أي هدف، ويكفيه التعادل لضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يمنحه الفوز صدارة المجموعة رسمياً.

في المقابل، يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادلين أمام المنتخب السعودي «1-1» والرأس الأخضر «2-2»، ما يجعل الفوز الخيار الأكثر أماناً لحجز بطاقة التأهل المباشر، في حين يضعه التعادل في حسابات معقدة مرتبطة بنتيجة المباراة الثانية وفارق الأهداف.

ويعتمد المنتخب بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا على الضغط العالي وسرعة التحول الهجومي، مع عناصر بارزة يتقدمها فيديريكو فالفيردي، ورونالد أراوخو.

أما المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، فتجمع منتخب الرأس الأخضر، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، مع المنتخب السعودي صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويملك منتخب الرأس الأخضر فرصة تاريخية لبلوغ الأدوار الإقصائية في أول مشاركة مونديالية له، بعدما فرض التعادل على إسبانيا وأوروجواي، ويتميز بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والسرعة في التحولات.

في المقابل، لا يزال المنتخب السعودي يحتفظ بفرصة التأهل، لكنه يحتاج إلى الفوز وانتظار نتيجة مواجهة إسبانيا وأوروجواي، مع الاستفادة من فارق الأهداف إذا اقتضت الحسابات ذلك.

وفي المجموعة السابعة، يتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع بلجيكا «1-1» وفوزه على نيوزيلندا «3-1»، ليصبح صاحب أقوى هجوم في المجموعة برصيد 4 أهداف، فيما يكفي المنتخب المصري التعادل أمام منتخب إيران لضمان التأهل، بينما يمنحه الفوز صدارة المجموعة.

ويقود محمد صلاح القوة الهجومية للفريق، مدعوماً بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والسرعة في التحول الهجومي، مع اعتماد المنتخب على الاستحواذ والانتشار السريع في الثلث الأخير.

ويأتي منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادلين أمام نيوزيلندا (2-2) وبلجيكا (0-0)، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل المباشر، بينما قد يبقيه التعادل ضمن حسابات أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويتميز المنتخب الإيراني بقوة تنظيمه الدفاعي والالتزام التكتيكي، إلى جانب قدرته على استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة.

وفي المباراة الثانية، يدخل منتخب بلجيكا الجولة الأخيرة وهو في المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادلين مع مصر وإيران، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وخسارة.

وتتمسك بلجيكا بفرصة قوية للتأهل إذا حققت الفوز، مع ترقب نتيجة مباراة مصر وإيران، مستفيدة من جودة عناصرها وخبرتها الدولية، في حين لا يملك منتخب نيوزيلندا سوى خيار الانتصار للإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وتكتسب مواجهات الجولة الثالثة أهمية مضاعفة، إذ تُقام مباريات كل مجموعة في توقيت واحد حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص، بينما ينص نظام البطولة الموسعة، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية في المجموعتين السابعة والثامنة.