بلاتا.. من طفلٍ تحدّى الظروف إلى بطل قاد الإكوادور في المونديال



علي معالي (أبوظبي)

لم يكن هدف جونزالو بلاتا في شباك ألمانيا مجرد كرة عانقت الشباك، بل كان تتويجاً لسنوات من الكفاح والإصرار، ولحظة صنعت تاريخاً جديداً لكرة القدم الإكوادورية، في الدقيقة 77، كتب الجناح السريع اسمه بأحرف من ذهب بعدما سجل هدف الفوز (2-1)، ليمنح منتخب الإكوادور بطاقة العبور إلى الدور التالي لمونديال 2026، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

دخل منتخب الإكوادور مواجهته الأخيرة أمام ألمانيا وهو مطالب بتحقيق الفوز، ورغم تلقيه هدفاً مبكراً، عاد الفريق بقوة، قبل أن يظهر «بلاتا» في اللحظة الحاسمة، مستغلاً كرة داخل منطقة الجزاء ليهز شباك الحارس مانويل نوير.

ولد جونزالو بلاتا في مدينة جواياكيل بالإكوادور، في الأول من نوفمبر 2000، ونشأ في بيئة متواضعة لأم و4 أشقاء، وكانت كرة القدم ملاذه الأول وحلمه الأكبر، ومنذ طفولته لفت الأنظار بسرعته ومهاراته في المراوغة، حتى انضم إلى أكاديمية إنديبندينتي ديل بايي، التي تُعد واحدة من أهم مدارس المواهب في أمريكا الجنوبية.

وانطلقت مسيرته الاحترافية سريعاً، فانتقل إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم خاض تجربة مع ريال بلد الوليد الإسباني، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في نادي السد القطري وسجل 12 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، ولفتت الأرقام انتباه نادي فلامنجو البرازيلي، الذي وقّع معه في منتصف 2024، حيث واصل تطوير مستواه وأصبح أحد أبرز اللاعبين الإكوادوريين في مركز الجناح.

وفي الوقت نفسه، خاض بلاتا رحلته مع المنتخب الإكوادوري، كان بطل أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة في 2019 وشارك في كأس العالم للشباب في بولندا، حيث سجل هدفين وتم اختياره كأفضل لاعب ثالث في البطولة.

ومن أكثر القصص تداولاً عن بلاتا أنه عندما كان في الخامسة من عمره، خرج من منزله بمساعدة أحد جيرانه من أجل حضور تدريب كروي دون علم والدته، بعدما كان شغفه بكرة القدم أكبر من أي شيء آخر، تلك الحادثة التي بدت مغامرة طفولية تحولت مع مرور السنوات إلى بداية قصة لاعب أصبح أحد أبرز نجوم الإكوادور.

لم تكن مسيرة بلاتا خالية من العقبات، فبعد مشاركته في كأس العالم 2022، تعرض لانتقادات بسبب مشاكل انضباطية أبعدته عن المنتخب لفترة، كما غاب عن بطولة كوبا أمريكا 2024، لكن اللاعب رفض الاستسلام، واستعاد مستواه مع فلامنجو، ليعود إلى صفوف المنتخب تحت قيادة المدرب سيباستيان بيكاسيسي.

يمثل تأهل الإكوادور إلى الدور السادس عشر إنجازاً تاريخياً جديداً، إذ يعد من أبرز محطات المنتخب في كأس العالم، بينما تحول بلاتا إلى رمز للأمل والإصرار، وبين طفل كان يهرب إلى ملاعب التدريب بحثاً عن حلمه، ولاعب يرفع راية بلاده في أكبر بطولة كروية في العالم، تتجسّد قصة جونزالو بلاتا باعتبارها واحدة من القصص الجميلة في عالم كرة القدم.