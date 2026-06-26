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الرياضة

ارفع 60% من وزنك.. فعالية مجتمعية في الحديريات

ارفع 60% من وزنك.. فعالية مجتمعية في الحديريات
26 يونيو 2026 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك نادي أبوظبي لرفع الأثقال بسبعة لاعبين في بطولة «رايزنج الفجيرة»، التي ينظّمها ويستضيفها مركز رايزنج الفجيرة غداً السبت، بالتنسيق مع اتحاد رفع الأثقال، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة.
وتأتي مشاركة النادي ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للشباب والناشئين في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان خلال أكتوبر، إلى جانب بطولة العالم في الصين نهاية العام الحالي، التي تمثل الانطلاقة الرسمية لتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وفي إطار جهوده لنشر اللعبة واستقطاب المواهب، ينظّم نادي أبوظبي لرفع الأثقال غداً أيضاً فعالية «أرفع في أبوظبي» بجزيرة الحديريات، بالتعاون مع مركز «هايبريد»، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي والتعريف برياضة رفع الأثقال، وتشجيع الممارسين الجدد على الانضمام إلى اللعبة.
وتتيح الفعالية للجمهور خوض تحدٍ يقوم على رفع وزن يعادل 60% من وزن الجسم خلال دقيقة واحدة، على أن يفوز المشارك الذي يحقق أكبر عدد من المحاولات الصحيحة. كما تستقبل الفعالية الرجال والسيدات، مع تقديم جوائز عينية لجميع المشاركين، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الراغبة في التسجيل والانضمام إلى نادي أبوظبي لرفع الأثقال.
وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، واكتشاف المواهب، وترسيخ ثقافة ممارسة رياضة رفع الأثقال في المجتمع من خلال فعاليات رياضية تفاعلية تجمع بين المنافسة والمتعة.

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