3 مباريات لمنتخب الجودو في بطولة الصين



أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل غداً منافسات بطولة جراند برى تشينجداو الكبرى للجودو، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 57 دولة ويسعى منتخبنا الأول لإضافة المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجليس 2028 الأولمبية، بعد أن بدأت مرحلة الحصاد الفعلي منذ بطولة منغوليا الماضية.

وتقام غداً مباريات الوزن الخفيف المتوسط الذي يشهد مشاركة منتخبنا بعدد 3 نزالات، تبدأ بمشاركة لاعبنا محمد بيك ضمن تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم، عندما يواجه الفائز من لقاء الأيرلندي جوشو الأخضر وبطل إيطاليا المخضرم باسيل فابيو.

وفي وزن تحت 81 كجم يلتقي لاعبنا جورجي الباكيف مع اللاعب البيلاروسي ماكسيم شارنيا، أما اللاعب عمر جاد فسينتظر الفائز من مباراة تاركو فابريتوش وبيتكو ايتاي ضمن تصفيات وزن تحت 81 كجم، وسيكون ختام مشاركتنا في الوزن الثقيل بعد غدٍ، حيث يقابل لاعبنا عمر معروف ضمن فئة المجموعة الحديدية لوزن (فوق 100 كجم) بطل كرواتيا المخضرم ميكيتا سفيريد.