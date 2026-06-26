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الرياضة

منتخبنا يواجه البحرين في افتتاح بطولة الإمارات الدولية لشباب اليد

منتخبنا يواجه البحرين في افتتاح بطولة الإمارات الدولية لشباب اليد
26 يونيو 2026 13:00

 
دبي (الاتحاد)


تنطلق غداً السبت منافسات بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد، التي ينظمها اتحاد اليد بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، حتى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات هي الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وذلك ضمن برامج إعداد المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة.
ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام نظيره البحريني في المباراة الثانية من اليوم الأول، فيما تجمع المباراة الافتتاحية منتخبي قطر وسلطنة عمان، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية متميزة بين المنتخبات المشاركة.
وكانت البطولة قد شهدت اعتذار المنتخب المغربي عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة، ليقتصر عدد المنتخبات المشاركة على أربعة منتخبات خليجية تمتلك سجلاً حافلاً على مستوى مسابقات الفئات العمرية، الأمر الذي يمنح البطولة أهمية فنية كبيرة وفرصة مثالية للاحتكاك واكتساب الخبرات قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وتتواصل المنافسات يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره القطري، فيما يواجه المنتخب العماني نظيره البحريني، بينما يشهد اليوم الثالث مواجهة منتخب الإمارات أمام سلطنة عمان، في الوقت الذي يلتقي فيه منتخبا البحرين وقطر.
وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، على أن تحصل المنتخبات على يوم راحة 30 يونيو الجاري، قبل أن تختتم البطولة منافساتها في الأول من يوليو بإقامة مباراتي تحديد المراكز، حيث يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع على المركز الثالث، فيما يتنافس المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني على لقب البطولة.
وتأتي استضافة البطولة ضمن خطة إعداد منتخب الإمارات للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، المقررة إقامتها في مدينة تشوتشو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو 2026، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس في تحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، من خلال الوقوف على جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض التحدي الآسيوي المرتقب، الذي يسعى من خلاله المنتخب إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم.
ويخوض منتخب الإمارات البطولة بقائمة تضم 22 لاعباً هم: راشد عبيد القرص، وراشد عبدالرحمن القرص، وإياد طوخي، وعمر ناجي، ومحمد علي عيد، ومحمد الرفاعي، ومحمد حسن بوالهوش، وإبراهيم شامي، ومحمد سيف، وعبدالله العبيدلي، وعبدالرحمن غريب، ومحمد مصطفى، ومحمود ريان، ونيكولا فاسيليفيتش، وعمر خالد البلوشي، وموسى محكوم، وخليفة حسن، وعبدالنور قلال، ومحمد عزيز، وجاسم حبيب، ومحمد أكرم، وكريم أحمد.

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رفع الجاهزية


يعوّل الجهاز الفني على هذه المجموعة من اللاعبين لتقديم مستويات قوية خلال البطولة، والاستفادة من الاحتكاك مع مدارس فنية مختلفة، بما يسهم في رفع جاهزية المنتخب والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق البطولة الآسيوية في الصين الشهر المقبل.

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