«التمثال الحي».. مشجع كونجولي يخطف الأنظار في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

اعتادت بطولات كأس العالم على تقديم لحظات لا تُنسى داخل المستطيل الأخضر، لكن بعض القصص التي تبرز في المدرجات تكون أحياناً أكثر تأثيراً من أحداث المباريات نفسها، وخلال مواجهة جمهورية الكونجو الديمقراطية وكولومبيا في كأس العالم 2026، استحوذ أحد المشجعين على اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، ليس بسبب هتافاته أو احتفالاته الصاخبة، بل بسبب صمته التام وثباته اللافت طوال المباراة.

ففي مدينة جوادالاخارا المكسيكية، ظهر المشجع الكونجولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، المعروف لدى كثيرين باسم «لومومبا فيا»، في المدرجات مرتدياً زيّاً بألوان العلم الكونجولي، سترة وربطة عنق باللون الأحمر، وقميصاً أصفر، وسروالاً أزرق، لكن ما جعل ظهوره استثنائياً هو وقوفه فوق منصة صغيرة داخل الملعب دون أي حركة تقريباً، رافعاً إحدى ذراعيه في وضعية ثابتة طوال اللقاء، وكأنه تمثال حي وسط آلاف المشجعين.

ورغم أن جماهير منتخب الكونجو الديمقراطية، الملقب بـ«الفهود»، تُعرف بحماسها الصاخب وأجوائها الاحتفالية، فإن مبولادينجا اختار أسلوباً مختلفاً تماماً للتعبير عن دعمه لمنتخب بلاده، وهو أسلوب تحوّل مع مرور الوقت إلى رمز وطني يحمل دلالات أعمق من مجرد التشجيع الرياضي.

ولم يكن ظهور هذا «التمثال الحي» مجرد مشهد استعراضي أو محاولة لجذب الانتباه، بل يرتبط بقصة تاريخية وسياسية مهمة في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد اشتهر مبولادينجا خلال مشاركاته السابقة في بطولات كأس الأمم الإفريقية بتجسيده هيئة مستوحاة من الزعيم الوطني الراحل باتريس لومومبا، أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ القارة الإفريقية.

وبفضل ظهوره اللافت في مونديال 2026، وصلت قصة ميشيل نكوكا مبولادينجا إلى جمهور عالمي واسع، لتصبح واحدة من أكثر القصص الإنسانية والثقافية تميزا في البطولة، فالرجل الصامت الذي وقف بلا حركة طوال المباراة نجح في إيصال رسالة قوية مفادها أن بعض المعارك لا تخاض داخل الملعب، بل تمتد جذورها إلى صفحات التاريخ التي ما زالت حية في ذاكرة الشعوب.