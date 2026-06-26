المدرسة الأرجنتينية تبصم بالخمسة في كأس العالم 2026



علي معالي (أبوظبي)

أثبتت المدرسة الأرجنتينية في التدريب قوتها في مونديال 2026 من خلال نماذج مميزة وضعت بصمتها المميزة حتى الآن، وهناك 5 فرق يقودها مدربون أرجنتينيون.

في البداية تعرض ستيان بيكاسيس مدرب منتخب الإكوادور، لعدد لا يحصى من الانتقادات من جماهير الإكوادور نفسها بعد خسارته أمام كوت ديفوار، وتعادل سلبي مع كوراساو، وانتقدت العديد من التعليقات «بيكاتشي» وتمت المطالبة بطرده في منتصف كأس العالم، تم تجاهل كل تلك الانتقادات عندما حققت الإكوادور الفوز التاريخي 2-1 على ألمانيا في المجموعة السادسة.

والمدرب الثاني هو ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، فعند دخوله كأس العالم 2026 كحامل اللقب، تلقى المدرب سكالوني الكثير من التوقعات للدفاع عن اللقب، وفي الوقت نفسه لجلب الكأس الذهبية الرابعة في تاريخ الفريق، مع ليونيل ميسي على رأس الفريق، أظهر سكالوني هدوءاً عندما قدم تشكيلة متماسكة من روح المنافسة إلى اللعب داخل الملعب، فحققت الأرجنتين فوزين على الجزائر (3-0) والنمسا (2-0) ودخلت دور الـ32 في المركز الأول في المجموعة.

والمدرب الثالث ماوريسيو بوتشيتينو (الولايات المتحدة الأميركية)، فمن المتوقع أن يجلب المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير كأس عالم يمجد كرة القدم الأميركية، وكانت هناك العديد من الشكوك حول بوتشيتينو، ولكن المنتخب فاز على باراجواي 4-1 في اليوم الافتتاحي، ثم فاز على أستراليا 2-0 ليتصدر المجموعة الرابعة.

والمدرب الرابع هو نيستور لورينزو (كولومبيا)، الذي حقق الفوز على أوزبكستان (3-1) ثم على جمهورية الكونجو الديمقراطية (1-0)، ليضمنوا بالتالي التأهل للدور التالي بالمونديال، وتلقى هذا المدرب دعماً كاملاً من الشعب الكولومبي في هذه البطولة، لمسيرته المميزة مع الكرة الكولومبية.

من ناحية أخرى، كان هناك مدرب أرجنتيني آخر وهو مارسيلو بيلسا، في قيادة منتخب أوروجواي، لديهم نقطتان فقط بعد جولتين من مباريات بالمجموعة، ولديهم مباراة قمة الإثارة مع منتخب إسبانيا، والفوز هو الحل الوحيد للتأهل للدور التالي بالمونديال.