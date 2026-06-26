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كأس العالم 2026.. لاعب يصطدم بلوحة إعلانية

كأس العالم 2026.. لاعب يصطدم بلوحة إعلانية
26 يونيو 2026 14:30

 

سانتا كلارا (رويترز)
قال جوستافو ألفارو مدرب باراجواي، إن المسؤولين يجب أن يعيدوا تقييم ​مواقع وضع اللوحات الإعلانية الموجودة على جوانب الملعب في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد اصطدام المهاجم خوليو ⁠إنسيسو بواحدة منها خلف مرمى أستراليا خلال المباراة التي ​انتهت بالتعادل السلبي في وقت مبكر ​من ‌يوم الجمعة.
ولم يحالف ⁠الحظ ​إنسيسو خلال صراعه على الكرة مع أليساندرو سيركاتي مدافع أستراليا في الشوط الثاني على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، ونهض إنسيسو بحذر بعد اصطدامه باللوحة، وأكمل بقية المباراة دون مشكلة.
وقال ألفارو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «أعتقد أنه ربما يكون من الأفضل توفير مساحة ​أكبر، بالنظر إلى الحماس الشديد، وأحياناً إذا فقد لاعب توازنه، فقد يسقط ويتعرض للإصابة، وهذه الأمور يمكن أن تحدث، لذلك ربما يتعين علينا التفكير في هذا الأمر وإعادة ‌تقييمه».
وبهذه النتيجة، احتلت ​باراجواي المركز الثالث خلف الولايات المتحدة، التي حسمت صدارة المجموعة الرابعة، وأستراليا صاحبة المركز الثاني، وتأهلا إلى دور الـ32، ويجب على ​باراجواي انتظار نتائج المباريات الأخرى ⁠في ‌الجولة الأخيرة بدور المجموعات ‌لمعرفة ما إذا كانت ستتأهل ضمن أفضل ثمانية فرق تحتل المركز ⁠الثالث.
وعبّر ألفارو عن تفاؤله الشديد باستمرار ​باراجواي في البطولة، وأشاد برد فعل لاعبيه بعد هزيمتهم 4-1 في المباراة الافتتاحية أمام الولايات المتحدة. وقال المدرب «كان التعافي من نتيجة صعبة كهذه أمراً شاقاً للغاية، ورغم ذلك، أظهر فريقنا ​صلابة كبيرة في المباراتين الماضيتين».

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