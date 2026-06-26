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الرياضة

ديشامب يترك معسكر المنتخب الفرنسي لحضور جنازة والدته

ديشامب يترك معسكر المنتخب الفرنسي لحضور جنازة والدته
26 يونيو 2026 13:39

 
بوسطن (د ب أ)
يظل ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، على تواصل مع الفريق، رغم أنه ترك معسكر الفريق لحضور جنازة والدته، وقال جاي ستيفان، المدرب المساعد: «إنه يمر بوقت عصيب حالياً. ومع ذلك، نتحدث عبر الهاتف كثيراً، إنه على اطلاع دائم بكل شيء، وسيظل الأمر كذلك حتى انطلاق المباراة».
ويحل ستيفان محل ديشامب حيث يقود الفريق في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام النرويج في وقت لاحق اليوم، علماً بأن الفريقان تأهلا للأدوار الإقصائية، ولكنه التواصل مع ديشامب سوف يكون محدوداً للغاية يوم المباراة بسبب جنازة والدته.
وقال لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني: «الوضع غير طبيعي، ولكن لدينا مهمة هنا. مهمتنا هي أن نجعل فرنسا وديديه يشعران بالفخر».
ويكفي المنتخب الفرنسي التعادل لضمان التفوق على المنتخب النرويجي وصدارة المجموعة.
ويتوقع أن يعود ديشامب للفريق يوم السبت لقيادته في الأدوار الإقصائية. وكان أعلن قبل وقت طويل من انطلاق البطولة بأنه سيرحل عن تدريب المنتخب.
وتأمل جماهير فرنسا في أن تصبح بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية، الإنجاز الأبرز في مسيرة ديشامب التي امتدت 14 عاماً في قيادة المنتخب، ومن المتوقع أن يخلفه زين الدين زيدان.
وكان ديشامب قاد الفريق للفوز بكأس العالم 2018 كما قادهم لاحتلال المركز الثاني في 2022 بالإضافة ليورو 2016. كما فاز المنتخب الفرنسي بدوري أمم أوروبا في 2021.

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