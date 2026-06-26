مصر تتصدر مجموعتها في كأس العالم قبل لقاء إيران

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل المنتخب المصري مواجهة إيران في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 وهو يمتلك أفضلية واضحة لحسم صدارة المجموعة، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية في الدور الأول، مدعوماً بأرقام فنية تؤكد تطوره الجماعي وتألق نجمه الأول محمد صلاح.

ووفقا لمحاكاة «السوبر كمبيوتر» العملاق لشركة «أوبتا»، فإن مصر تتصدر فرص إنهاء المجموعة في المركز الأول بنسبة 61.2%، مقابل 27.4% لبلجيكا و11.4% فقط لإيران، بينما منحت المحاكاة المنتخب المصري الفوز بالمباراة في 44.1% من أصل 25 ألف تجربة، مقابل 24.6% لإيران، فيما بلغت احتمالات التعادل 31.3%.

وبات المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز لضمان الصدارة رسمياً، بينما قد تكفيه نقطة واحدة إذا أخفقت بلجيكا في الفوز على نيوزيلندا أو لم تتمكن من تعويض فارق الأهداف.

وجاءت هذه الترشيحات بعد الأداء اللافت الذي قدمه الفراعنة أمام نيوزيلندا، في أول انتصار لمصر بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم، بعدما فرض المنتخب سيطرته الكاملة بالأرقام، مسجلاً 19 تسديدة، بينها سبع على المرمى، و36 لمسة داخل منطقة الجزاء، واستحواذ بلغ 55.6%، إلى جانب 460 تمريرة ناجحة، وهي جميعها أفضل أرقام للمنتخب المصري في مباراة مونديالية منذ بدء عام 1966.

وبرز لاعب الوسط مروان عطية كأحد أهم مفاتيح الأداء، بعدما أكمل 82 تمريرة صحيحة واستعاد الكرة تسع مرات، ليصبح ثاني لاعب أفريقي فقط منذ عام 1966 يجمع بين هذين الرقمين في مباراة واحدة بكأس العالم.

ورغم الأداء الجماعي، يبقى محمد صلاح العنوان الأبرز، بعدما ساهم تهديفياً في جميع مبارياته الأربع بكأس العالم، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وهو إنجاز لم يحققه منذ جيمس رودريجيز مع كولومبيا في نسخة 2014 خلال أول خمس مباريات له في البطولة.

كما يقف قائد الفراعنة على بعد هدف واحد فقط من الانفراد بصدارة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 69 هدفاً، متجاوزاً الرقم الذي يتقاسمه حالياً مع المدير الفني حسام حسن.

وفي المقابل، تبدو إيران الطرف الأقل إقناعاً في المجموعة رغم احتلالها المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة، إذ تمتلك أضعف حصيلة هجومية بين فرق المجموعة بأكملها، بعدما سددت سبع تسديدات فقط على المرمى من أصل 24 محاولة، بإجمالي أهداف متوقعة بلغ 2.1، كما استقبل دفاعها 37 تسديدة و15 تصويبة على المرمى، وهي أيضاً الأسوأ بين جميع منافسيها.

وتكشف الأرقام أن المنتخب الإيراني يعاني هجومياً ودفاعياً، بعدما اكتفى بثلاثة انتصارات فقط في 20 مباراة بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، بينما فشل في التسجيل في تسع مباريات، أي ما يقارب نصف مواجهاته المونديالية.

وتزداد معاناة المنتخب الإيراني مع تقدّم أعمار لاعبيه، بعدما خاض مباراته الماضية أمام بلجيكا بأكبر متوسط أعمار لتشكيلة أساسية في تاريخ كأس العالم بلغ 32 عاماً و181 يوماً، كما أصبح أول منتخب يبدأ مباراة بثلاثة لاعبين تبلغ أعمارهم 36 عاماً أو أكثر.

وعلى الرغم من أن المواجهة تمثل أول لقاء بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، فإنهما التقيا مرة واحدة فقط عام 2000 في طهران، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 قبل أن تحسمها مصر بركلات الترجيح، وشهدت تسجيل حسام حسن هدف الفراعنة، مقابل هدف للأسطورة الإيرانية علي دائي.



