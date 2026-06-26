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الرياضة

كلباء يتعاقد مع سانشيز ويعسكر في سلوفينيا

كلباء يتعاقد مع سانشيز ويعسكر في سلوفينيا
26 يونيو 2026 17:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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سلوفينيا خيار كلباء الأول لمعسكر الإعداد

اعتمدت شركة كلباء لكرة القدم إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول في سلوفينيا، ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، حيث تنطلق المرحلة الأولى من التحضيرات بإجراء الفحوص الطبية للاعبين صباح الأربعاء المقبل، على أن يخوض الفريق أولى حصصه التدريبية مساء اليوم ذاته.
كما أعلنت عن التعاقد مع المدرب الإسباني فيكتور سانشيز لقيادة الفريق في الموسم الجديد كما أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بمرحلة الإعداد.
ووفق البرنامج المعتمد مع المدرب الجديد تغادر بعثة الفريق إلى سلوفينيا يوم السبت 11 يوليو، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى 30 يوليو، قبل العودة إلى أرض الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد.
ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً مكثّفاً يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض أربع مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، بما يتيح للجهاز الفني الوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة مختلف الخيارات الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وتسعى إدارة شركة كلباء لكرة القدم، بالتعاون مع الجهاز الفني واللجنة الفنية، إلى توفير أفضل الظروف لإنجاح فترة الإعداد، بما يعزز جاهزية الفريق ويواكب الطموحات المرسومة لتقديم موسم قوي وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة.

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