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الرياضة

خيول الإمارات تتصدّر جوائز كارتييه لحصان العام

خيول الإمارات تتصدّر جوائز كارتييه لحصان العام
26 يونيو 2026 17:30

عصام السيد (أبوظبي)
الانتصارات الباهرة التي حققتها الخيول الإماراتية، «بو إيكو» و«أومبودسمان» في مهرجان رويال آسكوت، جعلتهما ينضمان إلى «ترو لوف» في صدارة تصنيف كارتييه لحصان العام برصيد (80) نقطة.
وعزّز «بو إيكو»، الذي يدربه جورج بوجي، فوزه في سباق 2000 جينيز بفوز آخر على «جستاد» في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس، وهو نجاح وضعه أيضاً في صدارة فئة كارتييه للأمهار البالغة من العمر ثلاث سنوات.
وقدّم حصان جودولفين، «أومبودسمان»، أحد أبرز عروض السباق في سباق أمير ويلز، متفوقاً بفارق كبير على «ميني هوك» ليصبح أول فائز مرتين بهذا السباق منذ 31 عاماً.
ويتمتع هذا الحصان البالغ من العمر خمس سنوات بأفضلية طفيفة على «داريز» في فئة كارتييه للخيول الأكبر سناً، بينما برز تين بوب توني (56) كمنافس قوي في نفس الفئة بعد فوزه المفاجئ بنسبة 50-1 في سباق الملكة آن.
وعلى الرغم من هزيمتها الثانية على التوالي في سباق التتويج، لا تزال «ترو لوف» تتصدر فئة كارتييه للمهرات البالغة من العمر ثلاث سنوات، وفازت الفرس فينيتيان صن (48) بفارق ضئيل في كأس الكومنولث، لتتصدر بذلك ترتيب سباقات كارتييه للسرعة، وهي الفرس المملوكة لتوني بلوم وإيان ماكليفي.
ويحتل كل من «ميشين سنترال» و«المراق» لشادويل المركز الثاني في نفس الفئة بفارق 16 نقطة، وذلك بعد فوزهما في سباقي «كينج تشارلز الثالث ستيكس» و«كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» على التوالي.
 

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