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الرياضة

سيرينا وليامز تواجه الأسترالية جوينت في بطولة ويمبلدون

سيرينا وليامز تواجه الأسترالية جوينت في بطولة ويمبلدون
26 يونيو 2026 13:56

 
لندن (أ ف ب)

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سيرينا وليامز تشارك في ويمبلدون ببطاقة دعوة


تعود الأميركية سيرينا وليامز، المصنّفة الأولى عالمياً سابقاً، إلى منافسات الفردي للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، عندما تواجه الأسترالية مايا جوينت، المصنّفة 53 عالمياً، في الدور الأول من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، وذلك وفقاً للقرعة التي سُحبت اليوم الجمعة في لندن.
ولم تخض وليامز (44 عاماً) أي مباراة في منافسات الفردي منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، كما اكتفت بخوض مباراتين في منافسات الزوجي منذ عودتها إلى الملاعب مطلع الشهر الحالي.
ومنح منظمو ويمبلدون اللاعبة الأميركية بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة نادي عموم إنجلترا.
وعادت المصنّفة الأولى عالمياً سابقاً التي شاركت للمرة الأخيرة في منافسات الفردي في فلاشينج ميدوز عام 2022، إلى الملاعب مطلع يونيو من خلال مشاركتها في الزوجي في بطولتي كوينز كلوب وبرلين.
وفي ويمبلدون (من 29 يونيو إلى 12 يوليو)، ستخوض المنافسات في جدولين، إذ ستلعب إلى جانب شقيقتها فينوس في مسابقة الزوجي.
وفازت وليامز بمباراتها الوحيدة في دورة كوينز كلوب إلى جانب الكندية فيكتوريا مبوكو، قبل أن تنسحب بسبب إصابة شريكتها. كما شاركت في ألمانيا مع التشيكية كارولينا موخوفا لكنها خرجت من الدور الأول.
وأحرزت وليامز سبعة من ألقابها الـ23 في الجراند سلام على ملاعب ويمبلدون. وكانت خسرت في الدور الأول أمام الفرنسية أرموني تان، في آخر ظهور لها على الملاعب العشبية في لندن عام 2022.
كما أحرزت الميدالية الذهبية في الفردي والزوجي في أولمبياد لندن 2012 التي أُقيمت منافساتها على ملاعب ويمبلدون.

سيرينا وليامز
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