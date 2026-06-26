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الرياضة

«عطلة رسمية».. مكافأة رئيس الإكوادور بعد الفوز على ألمانيا

«عطلة رسمية».. مكافأة رئيس الإكوادور بعد الفوز على ألمانيا
26 يونيو 2026 15:52

 
كيتو (أ ف ب)
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا اعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، احتفالاً بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا 2-1 والذي ضمن له التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.
وكتب نوبوا عبر منصة «إكس»: «شكراً للاعبين والجهاز الفني الذين تمكنوا، رغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة التي مروا بها، من استعادة توازنهم ومنح البلاد بأكملها هذه الفرحة الكبيرة»، قبل أن يضيف: «غداً عطلة رسمية!».
وبموجب المرسوم الرئاسي الذي وقعه نوبوا، أصبح يوم الجمعة 26 يونيو 2026 عطلة رسمية في جميع أنحاء الإكوادور.
وكان المنتخب الإكوادوري قد حقق مفاجأة مدويّة على ملعب «ميتلايف» في نيويورك، بعدما قلب تأخره المبكر إلى فوز ثمين على ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.
وسجل نيلسون أنجولو وجونسالو بلاتا هدفي الإكوادور، بعدما كانت ألمانيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة الثانية عبر لوروا سانيه.

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