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الرياضة

فريق شرطة أبوظبي يحرز لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية

فريق شرطة أبوظبي يحرز لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية
26 يونيو 2026 16:45

 
أبوظبي (وام)
أحرز فريق شرطة أبوظبي المركز الأول في منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشرطة للفنون القتالية بفئتي الرجال والسيدات، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي على مدى يومين متتاليين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في صالة حبيب جيم، بمشاركة 59 لاعباً ولاعبة مثلوا قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة.
وجاء فريق شرطة دبي بالمركز الثاني في فئتي الرجال والسيدات، فيما حصل فريق شرطة الشارقة على المركز الثالث في فئة الرجال، في حين فاز فريق وزارة الداخلية بالمركز الثالث في فئة السيدات.
شهد ختام البطولة اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية واللذان توّجا الفائزين وتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وتوزيع الميداليات والكؤوس والدروع التذكارية.

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