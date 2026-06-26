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الرياضة

3.6 مليون مشجع.. مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري

3.6 مليون مشجع.. مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري
26 يونيو 2026 16:39

 
نيوجيرسي (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أصبحت الأعلى حضوراً جماهيرياً في تاريخ المونديال، بعدما بلغ إجمالي عدد الحضور 3 ملايين و605 آلاف و357 مشجعاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994، والذي بلغ نحو 3.6 مليون متفرج.
جاء الإعلان عن الرقم القياسي الجديد خلال مباراة ألمانيا والإكوادور، التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول، حيث عرضت الشاشات العملاقة داخل الملعب إجمالي الحضور الجماهيري.
وقال الفيفا عبر موقعه الإلكتروني: «بعد مرور 56 مباراة، حطّمت بطولة كأس العالم 2026 الرقم القياسي الإجمالي للحضور في أي مرحلة من مراحل البطولة».
وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن هذا الإنجاز يعكس الشغف العالمي بكرة القدم وقدرتها على جمع الشعوب في أجواء من الفرح والاحتفال، مشيراً إلى أن المشاهد التي شهدتها الملاعب والمدن الـ16 المستضيفة كانت استثنائية.
ووجه إنفانتينو الشكر إلى الجماهير التي حضرت من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن البطولة لا تزال مرشحة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية خلال الأدوار المقبلة، إلى جانب مواصلة تقديم تجارب وذكريات استثنائية للمشجعين.

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