كأس العالم 2026.. «السلبية الألمانية».. عادات وتقاليد في دور المجموعات



عمرو عبيد (القاهرة)

يشتهر المنتخب الألماني بانضباطه وإيقاعه المُنظّم، عادة، عبر تاريخ مُشاركاته المونديالية، لكن الغريب أنه يتمسّك بـ«تقاليده السلبية» أيضاً، تلك التي خلّفها في بطولات كأس العالم السابقة، ولهذا لم يكن غريباً على الإطلاق، أن يتلقى «الماكينات» هذه الهزيمة المباغتة على يد الإكوادور، في ختام دور مجموعات المونديال الحالي، لأنه اعتاد ذلك في كثير من المرات السابقة، حتى لو انتهت تلك النُسخ آنذاك بتتويجه في النهاية.

وبات من النادر أن يُنهي «الألمان» مرحلة المجموعات بـ«علامة كاملة»، منذ انتظامه في المشاركة المونديالية بداية من عام 1954، بعد انطلاق نظام مجموعات الدور الأول في البطولة السابقة، 1950، التي مُنع من اللعب فيها، حيث خسرت ألمانيا بالنتيجة القياسية وقتها، 3-8، على يد المجر في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، مما أجبره على لعب مباراة فاصلة مع تركيا، للتأهل إلى الدور التالي، قبل أن يحصد اللقب في النهاية بـ«مفاجأة كُبرى تاريخية» لا تُنسى.

وفي بطولة 1958، فازت ألمانيا مرة واحدة فقط على الأرجنتين، قبل تعادلها مرتين توالياً، بنفس النتيجة 2-2، مع تشيكوسلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، قبل تأهلها بصعوبة إلى الدور التالي، وفي 1962، افتتحت مباريات المجموعة بالتعادل السلبي مع إيطاليا، قبل تحقيق انتصارين على سويسرا وتشيلي، وفي نُسخة 1966، كان هُناك تعادل واحد لها أيضاً في المجموعة، بنتيجة 0-0 مع الأرجنتين.

كما اختتمت مبارياتها بدور المجموعات الأول عام 1974، بالهزيمة 0-1 على يد ألمانيا الشرقية، حين كانت تحمل اسم ألمانيا الغربية في تلك الحقبة، ثم جاء التعادل السلبي مرتين في 1978، مع بولندا وتونس، وبينهما الفوز الكبير 6-0 على المكسيك، وفي المقابل، افتتحت مباريات مجموعات 1982، بالهزيمة التاريخية 1-2 على يد الجزائر، قبل تصحيح الوضع بفوزين، أحدهما أمام النمسا، الذي حمل اسم «فضيحة خيخون» عبر التاريخ.

وفي بطولة 1986، عبر «الماكينات» الدور الأول بصعوبة، بعد تعادله أمام أوروجواي وخسارته على يد الدنمارك، مقابل فوز وحيد على إسكتلندا، وفي 1990، أنهى مباريات المجموعة بالتعادل 1-1 مع كولومبيا، وهو ما تكرر مع إسبانيا في 1994، ثم يوغوسلافيا عام 1998، وجمهورية أيرلندا في 2002.

وخلال النُسخ الحديثة، تلقى المنتخب الألماني الهزيمة على يد صربيا في المجموعة الرابعة بمونديال 2010، ثم تعادل مع غانا في 2014، وإذا كان تمكن من الإفلات في كل مرة، من الإقصاء من الدور الأول، إلا أن هزيمتيه في 2018، أمام المكسيك وكوريا الجنوبية، أطاحتا به هذه المرة، وهو ما تكرر في 2022، بعد الخسارة على يد اليابان، ثم التعادُل مع إسبانيا.

المُثير أن منتخب ألمانيا لم ينجُ من التعثّر في الدور الأول، إلا في نُسختين فقط، من أصل 21 مُشاركة، وأتت الأولى عام 1970، بـ3 انتصارات على المغرب وبلغاريا وبيرو، ثم العلامة الكاملة في 2006، على حساب كوستاريكا وبولندا، والإكوادور نفسها، لكن هذا لم يمنحه اللقب أبداً.